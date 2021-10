Britànics expatriats estan furiosos perquè Espanya està rebutjant les seves sol·licituds de residència

Unsplash





Els expatriats britànics estan furiosos per la creixent taxa de rebutjos que tenen lloc durant el procés de sol·licitud de residència a Espanya posterior al Brexit.





Estadístiques recents mostren que 2.400 sol·licituds van ser rebutjades en el que va d'any, segons reporta Euro Weekly News. La data límit original per presentar la documentació i seguir estant cobert per l'Acord de Retirada amb la UE era al 31 de desembre de 2020.





No obstant això, encara que molts expatriats ja estaven instal·lats a Espanya finals d'any, no han arribat a temps per regularitzar la seva situació al país. No obstant això, aquells que considerin que estan coberts per l'Acord de Retirada, encara poden presentar una sol·licitud.





Per aquells no coberts per l'acord que busquen realitzar una nova sol·licitud de residència, el procés ha de començar a Anglaterra, a través del Consolat d'Espanya. Però segons Diego Echevarría, un expert legal que parla amb The Express, el Consolat està sent molt estricte, "rebutjant moltes sol·licituds per raons estúpides". Diu que els ciutadans anglesos ara tenen els requisits d'entrada d'altres països que no pertanyen a la UE, com Àsia o Àfrica, i aquests són "molt difícils d'aconseguir".





La data límit de residència es va informar àmpliament als diaris d'expatriats, especialment a la regió de la Costa del Sol, on té la seva empresa Diego. No obstant això, alguns britànics no van pensar que les complicacions per regularitzar la seva situació serien tan grans.





Si els britànics poden demostrar que van residir a Espanya abans de la data límit, encara hi ha l'oportunitat de fer una demanda, però la muntanya de paperassa és més del que algunes persones poden gestionar.





Diego va dir que algunes sol·licituds han estat rebutjades per raons que ell considera "una ximpleria". "Tenim casos que han estat rebutjats per ximpleries. Se'ns ha demanat que demostrem que la persona tenia una propietat aquí o estava llogant aquí i han sol·licitat una còpia del contracte d'arrendament i la factura de supermercat, etc. No obstant això, després de presentar tota la documentació "encara no creien que la persona estava a Espanya, pel que va ser rebutjada. Han apel·lat i han estat rebutjats de nou".





Diego Echevarría lamenta aquesta situació: "Espanya és un país turístic, és una gran part de l'economia. A la fi de el dia, els britànics estan gastant la seva pensió aquí ".