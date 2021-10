PSOE i Podem s'alien perquè Alberto Rodríguez conservi el seu escó

El PSOE i Unides Podem s'han aliat aquest dimarts a la Taula de Congrés per permetre que el diputat de Podem Alberto Rodríguez conservi la seva acta de diputat tot i la condemna que li va imposar el Tribunal Suprem. Emparant-se en l'informe redactat pels lletrats, els dos partits que integren el Govern de coalició han assumit que la sentència de l'Alt Tribunal no afecta a la condició de diputat de Rodríguez qui, per tant, manté la seva acta.





Alberto Rodríguez @ep





Segons han informat fonts parlamentàries, el PP i Vox, els altres dos partits que formen part de la Taula de Congrés, han defensat la posició contrària insistint que Rodríguez ha de ser desposseït del seu escó en aplicació d'aquesta sentència.





Tants els populars com els de Santiago Abascal havien sol·licitat formalment a la Mesa de la Cambra que fes efectiva la sentència del Suprem i retirés l'acta a Rodríguez per haver estat inhabilitat per al dret de sufragi passiu durant el mes i mig de presó a l' que va ser condemnat. Les dues peticions han estat rebutjades per la majoria que sumen PSOE i Unides Podem.





A primera hora del matí, el portaveu de el Grup Socialista al Congrés, Hèctor Gómez, ja havia avançat que els seus representants el PSOE a la Taula de Congrés es donarien suport a l'informe dels lletrats de la Cambra i votaria a favor que Rodríguez conservés el seu escó.





Els serveis jurídics de Congrés consideren que Rodríguez pot romandre al seu lloc tot i la sentència de Tribunal Suprem que el va condemnar un mes i quinze dies de presó com a autor d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat en una manifestació a 2014. El tribunal el va condemnar amb l'accessòria d'inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, però va acordar substituir la pena de presó per una multa de 540 euros.





Precisament aquesta substitució de la pena de presó per una sanció --que a més el diputat condemnat ja ha pagat-- és el que esgrimeixen els lletrats per plantejar que la sentència no ha de tenir efectes extra penals.





De fet, sostenen que la pena privativa de llibertat, que sí hagués comportat que Rodríguez perdés l'escó, no va arribar "a néixer en cap moment" a l'haver estat substituïda des del seu origen per una sanció econòmica.





"Nosaltres respectem sempre les sentències de la Justícia", ha indicat Gómez, per apuntar, tot seguit, que el Grup Socialista seguiria el criteri apuntat pels lletrats de Congrés en aquest cas i actuaria sempre dins el "absolut respecte a la legalitat" .