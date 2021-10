Susanna Griso confessa que es va tirar d'un cotxe en marxa quan tenia 5 anys

@EP





Susanna Griso parlava amb els col·laboradors d'Espejo Público sobre les conseqüències que està portant que els nens vegin la popular sèrie de Netflix El Joc del Calamar. Va ser en aquest moment quan va comentar que ella mateixa havia fet una cosa molt perillosa després de veure una pel·lícula: es va tirar d'un cotxe en marxa quan tenia 5 anys creient que rodaria, doncs l'havia vist en Superman.





"Em vaig tirar d'un cotxe en marxa pensant que rodaria, perquè ho havia vist en una pel·lícula amb cinc anys. Em vaig obrir el braç i tinc totes les cicatrius", va recordar la presentadora de televisió.





La seva germana gran conduïa el cotxe i ella li va demanar que el detingués perquè volia baixar. La seva germana i la seva mare, amb qui viatjava en el vehicle, li van dir que havia d'esperar. Així que Susanna va trobar que aquest era un bon moment per posar en pràctica el que havia vist en la pel·lícula.





"Vaig pensar: 'em tiraré del cotxe en marxa i volaré. M'agafaré a la porta i volaré com Superman", va explicar. Però no contenta amb això, va decidir portar-se amb ella a la seva neboda, nou mesos més jove que ella. Totes dues van caure del cotxe, però afortunadament a la seva neboda no li va passar res i ella només es va obrir el braç.