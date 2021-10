Desallotjades del Museu del Prado les sis víctimes de la colza que reclamaven reunir-se amb Pedro Sánchez

Les sis víctimes de la colza que pretenien tancar-se al Museu del Prado amb l'objectiu de reunir-se amb el president de Govern, Pedro Sánchez, per donar resposta urgent a la seva situació, han estat desallotjades passat el migdia d'aquest dimarts, després que la policia hagi detingut tres d'ells que no volien desistir de la seva acció.









Aquestes dades han estat confirmats per María Altagracia, víctima de la Síndrome de l'Oli Tòxic de Seguim Vivint el Govern, portaveu de la plataforma i participant d'aquest tancament, qui a hores d'ara es trobava a l'espera que li comunicaran el parador dels detinguts





Altagracia recorda que l'acte coincideix amb el quaranta aniversari del Reial Decret 2448/1981 de 19 d'octubre, creat per donar una resposta urgent als afectats. "Ens queden poques possibilitats, acaba l'any. Les promeses es van quedar en res. Però s'intentarà altra vegada i una altra i una altra fins que les forces puguin", ha assenyalat.





Ha denunciat el desemparament en què es troben des de fa anys, el seu pelegrinatge per diferents metges que "desconeixen" la seva malaltia, així com la desatenció de l'Estat que els nega el reconeixement com a malalts. "Som víctimes de l'Estat i no ens estan tractant com a tal", ha lamentat.





"No som uns pidolaires. Hi ha molt afectats que no han pogut treballar tant com per tenir una pensió el dia de demà. Necessitem que se'ns reconeguin les incapacitats que tenim perquè vegin si som incapaços de treballar o no", ha assenyalat.





Per ells i per a ells, demanen sobretot la designació de Centre, Servei o Unitat de Referència d'Assistència Especialitzada integral de la Síndrome de l'Oli Tòxic; incloure el SAT en el barem per a l'obtenció del Grau de Discapacitat; revisar l'actualització de Incapacitats penals, per a reconeixement de





Pensió incapacitant i establir un sistema de valoració d'Incapacitat





La Plataforma demanava una reunió urgent amb Sánchez, abans que acabarà octubre, de no confirmar-amenaçaven amb ingerir pastilles "per arribar a la mitja part" que no els ofereix l'Estat. "Perquè si el que porten esperant aquests anys, és a que morim per acabar amb el problema, haurem d'utilitzar l'únic que ens queda de la nostra minvada vida, i els donarem el privilegi de veure en directe, el nostre descans etern", amenaça que no s'ha dut a terme.





Segons han informat hores abans a Europa Press fonts de la pinacoteca, els manifestants han desplegat una pancarta a la sala 12, davant el quadre de 'Las Meninas'. Tot i que ha hagut d'actuar la policia del museu, des de la centre s'ha ofert un espai perquè la resta d'afectats, que han entrat de forma separada encara que portaven la mateixa samarreta, poguessin atendre els mitjans.