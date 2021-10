Una nova variant del Covid més contagiosa que la Delta s'expandeix per Regne Unit

@EP





Regne Unit ha notificat l'aparició d'una nova soca del Covid, que és en realitat una variant de la pròpia variant Delta, que segons els estudis preliminars és entre un 10 i un 15% més contagiosa que la seva antecessora. Aquesta, al seu torn, és més del doble de contagiosa que la soca de Wuhan.





Aquesta nova soca es diu AY.4.2 i és la causant del 10% de les infeccions de Regne Unit, encara que no està creixent a la mateixa velocitat que Delta. De moment, atès que s'està començant a estudiar, no està considerada ni variant de risc ni tampoc d'interès, per això no ha rebut com a nom una lletra de l'alfabet grec.





Al Regne Unit estan havent xifres que no es donaven des d'abans de l'estiu. Però aquestes no estan incrementant per la nova soca, o no només per la seva aparició, sinó que estan influint també altres factors. La vacunació allà s'ha frenat en sec i només el 66% de la població compta amb la pauta completa. A més, des de juliol la mascareta no és obligatòria en espais tancats.





Així doncs, la nova variant no seria l'únic factor que hagi influït en què el nombre de contagis vagi a l'alça al Regne Unit. Malgrat això, té dues mutacions en la proteïna S que ha alertat els científics. Ara estan investigant com afecten realment a el comportament del virus.