Els anticossos per la vacuna de Pfizer i Moderna disminueixen "bruscament" després del sisè mes

Un equip d'experts de el Centre Mèdic Beth Israel Deaconess ha comparat les respostes immunitàries induïdes per les vacunes contra la COVID-19 de Pfizer, Moderna i Janssen durant un període de seguiment de vuit mesos.





Dosi de la vacuna de Pfizer @ep





En el seu treball, publicat a la revista científica 'New England Journal of Medicine', els investigadors van avaluar els nivells de diversos anticossos, cèl·lules T i altres productes immunitaris dels 61 participants entre dos i quatre setmanes després de la immunització completa (el moment de màxima immunitat) i vuit mesos després de la vacunació. Trenta-un participants van rebre la vacuna de Pfizer, 22 la de Moderna i 8 la de Janssen.





"Les vacunes d'ARNm es van caracteritzar per un alt pic de respostes d'anticossos que van disminuir bruscament cap al sisè mes i van seguir disminuint cap al vuitè mes. La vacuna de Janssen va induir respostes d'anticossos inicials més baixes, però aquestes respostes van ser generalment estables en el temps, amb una evidència mínima o nul·la de disminució ", explica un dels autors de l'estudi, Dan H. Barouch.





L'equip també va descobrir que la vacuna de Moderna va provocar respostes d'anticossos que, en general, van ser més grans i més duradores que la de Pfizer. Les tres vacunes van demostrar una àmplia reactivitat creuada amb les variants de la SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19.





Les troballes tenen importants implicacions per a comprendre com la immunitat de la vacuna pot disminuir amb el temps; però, els investigadors assenyalen que encara no s'han determinat les respostes immunitàries precises necessàries per conferir protecció contra la SARS-CoV-2.





"Encara que els nivells d'anticossos neutralitzants disminueixin, les respostes estables de les

cèl·lules T i les funcions dels anticossos no neutralitzants als 8 mesos poden explicar com les vacunes segueixen proporcionant una sòlida protecció contra la COVID-19 greu.





Vacunar (fins i tot durant l'embaràs) segueix sent la millor eina que tenim per

acabar amb la pandèmia de COVID-19 ", rebla l'autora principal de la feina, la doctora Ai-ris Y.Collier.