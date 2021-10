Coneixes L'Atlàntida catalana? Benvinguts a Sant Romà de Sau, el poble que va quedar submergit sota l'aigua

Està a la província de Barcelona i la seva història és de les més desconegudes a Catalunya. Sant Romà de Sau va ser un poble fins a 1949, quan es va construir l'embassament de Sau, i va començar el principi del seu final.





Es troba situat dins el municipi de Vilanova de Sau i l'únic que es manté en peu de poble és una església d'estil romànic.





Sant Romà de Sau @wikipedia





L'església d'estil romànic llombard està datada al segle XI. Té una sola nau orientada de llevant a ponent amb absis i arcs llombards a la banda nord. Té adossat un campanar de tres pisos amb finestres geminades de capitell llis a la segona planta, forquilles llombardes i dents de serra.





Les finestres de la tercera planta són de arcs de mig punt i és cobert a quatre vessants. En els finals de segle XIX, es va canviar l'orientació de el temple, enderrocant completament l'absis i modificant la façana posterior.





Les obres de l'embassament van acabar en algun moment dels seixanta i el poble es va inundar completament el 1965. donant lloc a un fenomen sense comparació en bastants milers de quilòmetres a la rodona: el poble submergit i el campanar resistint-se a ofegar-se.





En els dies que la marea no està molt alta, el campanar és totalment visible, i en les èpoques de sequera es pot veure el poble complet. Alguns temeraris descendeixen pel vessant de el pantà per veure el poble sense pensar que hi ha risc d'esfondrament i que podrien quedar sepultats.





Si voleu gaudir de les vistes de la vall, l'opció més adequada és desplaçar fins a Tavertet, un poble que queda just a dalt i que ofereix unes vistes meravelloses d'un dels llocs més misteriosos de Catalunya.