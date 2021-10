Puigdemont obrirà una oficina al centre de Barcelona abans que acabi aquest octubre

@EP





Bèlgica i França a Barcelona. Com si es tractés d'una multinacional, els eurodiputats catalans Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí obriran aquest mes d'octubre una oficina al centre de la ciutat comtal.





Tal com va avançar JxCat-Lliures per Europa en un tuit fa unes setmanes i confirmen diferents mitjans, es tracta d'un local que està situat a la plaça de les Olles, al Born, "prop del Fossar de les Moreres", apuntava el mateix missatge. "L'oficina estarà oberta al públic i de tant en tant farem actes connectant-nos des de Brussel·les i Estrasburg" afegeixen des del grup. La seu serà finançada amb les aportacions del Parlament Europeu que rep cada eurodiputat.





La intenció és que el nou despatx serveixi perquè el partit i l'ambient europeu s'acostin a la ciutadania de Catalunya -que al final són els seus votants- i que aquests puguin fer-los arribar les seves peticions, suggestions i inquietuds d'una manera directa. "Aquí ve l'exili", diu el responsable de l'oficina, Aleix Sarri, al diari El Punt Avui.





QUATRE TREBALLADORS FIXOS I ATENCIÓ AL PÚBLIC





Segons el mateix rotatiu, el partit està treballant des de l'estiu, concretament des del juliol, per fer possible aquesta obertura que s'espera que sigui abans que acabi el mes d'octubre. A l'oficina hi haurà un espai dedicat a l'atenció al públic i albergarà a un total de quatre treballadors fixos. "D'aquí poc a la façana del local es col·locarà un cartell amb els noms dels tres polítics catalans i el logo del Parlament Europeu", precisa el diari.





"Això és la democràcia sense filtres, l'únic requisit que hi ha perquè entris en contacte amb l'equip dels eurodiputats és creuar aquesta porta", exposa Sarri al Punt Avui. "Tenim la voluntat de portar la frontera de l'exili al mig de Barcelona, és la demostració que la llei europea preval sobre l'espanyola: si no fos així, no podríem obrir".







No obstant això, aquest lloc no té un precedent massa polític. Abans que JxCat-Lliures es fixés en ell, hi havia una botiga de roba. "Els aparadors gegantins" no amaguen el seu passat comercial, apunta El Nacional. Així mateix, el partit no ha escollit l'emplaçament "a la babalà": "És l'únic edifici que resta de la destrucció de Felip V del barri de la Ribera, l'any 1717", matisa el digital, de forma que va sobreviure a l'assetjament de 1.714, donant-li una connotació encara més significativa a la ubicació.





La nova oficina de JxCat-Lliures per Europa / @ ElNacional





UN LLIBRE PER ENVIAR MISSATGES "A L'EXILI"





Perquè estigui a punt per a aquest mes, els treballs estan anant a contrarellotge. D'acord amb les informacions del Nacional, des del partit ja tenen preparat un faristol amb un llibre negre en el qual es convida a tot aquell que entri a "deixar un missatge per a l'exili".





El portal digital ha parlat amb l'assistent de Toni Comín, Natàlia Rodríguez, la qual apunta que "l'oficina s'inspira en la tradició anglosaxona dels constituency, que els britànics van traslladar a la UE i que serveix per acostar els diputats als votants dels seus territoris".





Un dels detalls que destaca al local és la pantalla que penja de la paret i que servirà com a suport perquè tant Puigdemont com Comín o Ponsatí, facin acte de presència en esdeveniments híbrids, que segons es coneix, serà un al mes.