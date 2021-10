Albiol podria ser rellevat del seu càrrec al novembre si avança la moció de censura

@EP





Els grups municipals de l'oposició de l'Ajuntament de Badalona aposten per un govern de "majoria àmplia" format per tots els partits menys el PP com a alternativa a l'ara alcalde, el popular Xavier García Albiol, segons han explicat fonts de tots els grups municipals a Europa Press.





Aquest dimarts a la tarda s'ha celebrat la primera reunió formal amb representants de tots els grups de l'oposició - PSC, Guanyem Badalona, ERC, Badalona A Comú Podem i Junts - per negociar una possible moció de censura a Albiol per la seva aparició en els 'Pandora Papers'.





Fonts de Guanyem Badalona han explicat que les reunions continuaran perquè "s'han d'acordar uns mínims sobre el programa de Govern, les àrees en què s'organitzarà l'acció de Govern i quina representació tindrà cadascú en la Junta de Govern".





Les mateixes fonts han precisat que la moció de censura s'ha de registrar "aviat, probablement abans del ple ordinari d'aquest dimarts" i que, un cop registrada, es convocarà automàticament per llei un ple en deu dies hàbils i es farà efectiva, rellevant l'alcalde en el mateix acte.





A la trobada han assistit representants de tots els grups municipals: Teresa Gonzalez i Christian Carneado (PSC), Toni Flores i David Guerrero (Guanyem Badalona), Alex Montornès i Anna Lara (ERC), Aida Llauradó i Rosa Trebado (Badalona En Comú Podem), i David Torrents (Junts).





DEMANEN LA DIMISSIÓ D'ALBIOL



Prèviament a aquesta trobada, els partits han demanat la dimissió d'Albiol perquè en els 'Pandora Papers' figura que presumptament va tenir el poder general per gestionar una societat a Belize. En un missatge de Twitter recollit per Catalunyapress, l'alcalde de Badalona ha acusat l'oposició aquest mateix dimarts de voler "destrossar els avenços aconseguits en any i mig d'alcaldia" amb una moció de censura.





Albiol va recuperar l'Alcaldia de Badalona el maig de 2020 després de dimitir l'anterior alcalde, el socialista Àlex Pastor, i després que els grups municipals no aconseguissin tancar un acord per articular un govern alternatiu -Albiol va ser investit a l'haver estat el més votat en les eleccions-.







L'Ajuntament de Badalona compta amb 11 regidors del PP; sis del PSC -liderat a la ciutat per Rubén Guijarro-; quatre Guanyem Badalona; tres d'ERC; 2 de Badalona En Comú Podem, i un dels Junts.