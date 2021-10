Treballadors del 061 clamen que són "personal essencial" en el primer dia de vaga i anuncien més manifestacions

@EP





Treballadors del servei telefònic 061 han reivindicat que són "personal essencial" en el primer dia de vaga indefinida convocada pels sindicats UGT, CGT i USOC contra les condicions laborals imposades per Ferrovial Serveis, empresa externa adjudicatària del servei.





En una concentració aquest dimarts davant la seu del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospitalet de Llobregat, els professionals han reclamat la fi de la privatització del servei telefònic i han acusat Ferrovial d'"incompliments" pel que fa a salari, jornada laboral, contractació i conciliació.





Així, els treballadors demanen que el personal d'atenció telefònica del 061 tinguin les mateixes condicions que el personal del SEM i que aquest el servei deixi d'estar externalitzat.





Fonts del comitè de vaga han explicat en declaracions a Europa Press aquest dimarts a la tarda que hi haurà més mobilitzacions encara que no han concretat ni la data ni el lloc de la següent convocatòria.





Han advertit que fins que no hi hagi un acord per millorar les condicions del personal i internalitzar el servei no pararan la vaga, tot i que han aclarit que aquesta aturada s'haurà de pactar entre els tres sindicats i els treballadors hauran de ratificar-lo.





RECLAMACIONS



El personal demana que es redueixi el nombre total d'hores anuals de la jornada completa, la limitació dels dies seguits treballats, que es retribueixi la plantilla com a personal d'emergències i el pagament Covid-19 en el qual el SEM no els "ha tingut en compte".





Així mateix, exigeixen que s i redueixi l' "alta eventualitat" del servei per evitar la rotació de personal i un increment de les hores de contracte amb el personal indefinit.









ACORD DE GOVERN



Han recordat que ERC i la CUP van aconseguir un acord per investir el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que contempla la internalització de l'atenció telefònica del 061 i del transport privat, entre d'altres aspectes.





En aquest sentit, han acusat el conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, de "passar olímpicament" de l'acord i han advocat per fixar uns terminis per fer-ho.