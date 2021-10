La Generalitat vol apropar-se als pobles amb el nou Consell de Governs Locals

@EP





El secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran de la Generalitat, David Rodríguez, ha assegurat aquest dimarts que el Govern està treballant per posar en marxa el Consell de Governs Locals, una eina de "gran importància per afavorir la cohesió territorial i donar veu a tots els municipis, des dels més grans als més petits".





Rodríguez ha fet aquestes afirmacions a Lleida, en la inauguració de Municipàlia, la fira internacional d'equipaments i serveis municipals que acull el saló Innocamping.





En el seu discurs, ha apuntat que l'agenda rural de la Generalitat vol abordar "l les dificultats dels municipis amb poca població, de vegades amb grans extensions que han d'afrontar una progressiva despoblació amb nuclis dispersos".





Rodríguez, que fins a mitjans de setembre era alcalde de Solsona, ha assegurat que l'agenda rural abordarà aspectes com noves oportunitats per a joves en els pobles petits i la diversificació de l'economia "incidint en què en els micropobles no necessàriament s'ha de viure del sector primari, han de tenir un altre tipus d'activitat".





Ha dit que també que afrontarà la problemàtica dels pobles a l'hora de tenir funcionaris o secretaris i secretàries o interventors o altres tècnics imprescindibles, i que la Generalitat s'està "coordinant" amb les diputacions.