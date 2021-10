Demanen dos anys de presó per abusar sexualment a una menor durant una sortida familiar a Utxesa

@EP





La Fiscalia demana dos anys de presó i cinc anys de llibertat vigilada per a un home acusat d'abusar sexualment d'una noia de 15 anys durant una sortida familiar al pantà d'Utxesa (Segrià). Els fets van passar la tarda del 7 d'agost de 2019.





Segons el ministeri públic, mentre l'acusat i la víctima s'estaven banyant, l'home, de llavors 42 anys, amb l'excusa que la noia no sabia nadar, la va agafar tocant-li els pits i posant-li la mà per sota de la part de baix del biquini. La víctima és la cunyada del fillastre de l'acusat. La Fiscalia també demana que l'home, E. F. H, de nacionalitat cubana i veí de Lleida, indemnitzi la noia amb 10.000 euros per danys morals. El judici es farà a l'Audiència de Lleida aquest dijous 21 d'octubre.