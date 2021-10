La Fiscalia demana dos anys i nou mesos de presó a Sandro Rosell per frau fiscal

@EP





El fiscal de Barcelona, Pedro Castro, demana dos anys i nou mesos de presó a l'expresident del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, per frau fiscal, segons l'escrit que ha avançat 'El Periódico' i al qual ha tingut accés l'ACN. També demana que pagui una multa de 300.000 euros i que perdi la possibilitat d'obtenir subvencions públiques o incentius fiscals.





Segons el fiscal Rosell va defraudar 230.951 euros a Hisenda l'any 2012, però li aplica l'atenuant de reparació del dany perquè l'expresident va ingressar la quota defraudada amb interessos, 287.911 euros. Castro creu que a través de la societat Toc SLU, constituïda el 2009, Rosell facturava el "gruix d'activitats", però afirma que l'empresa no tenia "estructura" per prestar els serveis.





La firma estava domiciliada a casa de Rosell i les cinc persones que hi van treballar feien neteja i manteniment de dos domicilis propietat de l'exdirectiu del Barça. El fiscal afirma que a través d'aquesta empresa va obtenir rendes que no va declarar en l'autoliquidació de l'IRPF per valor de 352.382 euros. L'única activitat de TOC, afirma Castro, va ser "subarrendar oficines" a l'immoble que, alhora, tenia llogat Rosell.





Així, segons la fiscalia, aquesta societat va facturar quantitats per aquest valor a clients que "eren del mateix" investigat. La conducta permetia "ocultar" la retribució de Rosell pels serveis professionals a terceres persones.