CETAQUA celebra a la 'Vila dóna Auga' de Viaqua el seu desè aniversari per seguir avançant en R+D+I

Galícia fa un pas més en consolidar-se com un dels referents en la gestió hídrica amb la posada de llarg de l'AquaHub, 'A Vila dóna Auga', la nova seu central de Viaqua; l'empresa gallega del grup Agbar responsable del subministrament de nombroses localitats de país, Santiago i Pontevedra entre moltes altres. Nombroses autoritats es van reunir al Polígon del Tambre a Santiago per conèixer les seves instal·lacions i també per celebrar el desè aniversari de CETAQUA, un dels centres punters a Europa pel que fa a la Investigació, Desenvolupament i Innovació (R + D + I) es refereix. Una entitat que s'ha convertit en un exemple dels resultats que pot oferir la col·laboració publicoprivada, ja que en el seu patronat cooperen la Xunta, el CSIC, la Universitat de Santiago i Agbar, a través d'Viaqua.





Autoritats assistents a la celebració de l'10è aniversari de Cetaqua Galícia aquesta tarda a Santiago / MV





El president de la Xunta va destacar el protagonisme de l'aigua en una "Galícia blau i verd", tant en el seu patrimoni cultural com en el seu desenvolupament econòmic. Alberto Nuñez Feijóo ha advertit a la ciutadania gallega que, malgrat el clima plujós de Galícia, l'autonomia no està fora de perill de les sequeres ni dels conseqüents problemes de subministrament. Així, va recordar que un dels moments més complicats dels seus mandats han estat quan la manca de precipitacions van estar prop de provocar restriccions en ciutats com Vigo o Orense.













Feijóo va reafirmar el compromís del seu Govern en la lluita contra el canvi climàtic i l'escalfament global, destacant que la regió és una de les líders d'Europa en la reducció d'emissions de CO2, amb una caiguda del 23% sense si més no tenir en compte la reducció provocada pel tancament de les centrals tèrmiques de Meirama i As Pontes. El mandatari va raonar, a més, que és la inversió en depuració d'aigües la que permet als gallecs gaudir dels seus ries, ja que la seva salut influeix directament en el rendiment de sectors econòmics que donen feina a desenes de milers de persones, com la de marisc, el turisme o la pesca litoral.





En aquest sentit, el polític va detallar que els pressupostos per a 2022, aprovats pel Consello de la Xunta dilluns , preveuen una inversió de 40 milions només per seguir avançant en el sanejament de les ries. Feijóo també es va referir a l'impuls per a la creació d'un nou marc regulador a través d'una nova Llei de l'Aigua de Galícia, que està en fase de tramitació. Un dels objectius és l'enfortiment del suport als municipis en les seves competències municipals de sanejament, proveïment i depuració. Cal recordar que a causa de la seva dispersió poblacional, Galícia necessita, aproximadament, la meitat de la longitud de les canonades de tot Espanya per garantir la portada.





Àngel Simon / MV





E l president d'Aigües de Barcelona (Agbar), la matriu de Viaqua, Àngel Simon Grimaldos, va posar l'èmfasi en els fruits que està donant la col·laboració publicoprivada en el camp de la innovació. Un "èxit" que, ha dit, va facilitar, per exemple, que no faltés aigua durant la pandèmia. També el president de la Xunta va destacar la importància de la cooperació entre les administracions i les empreses del sector en un "món en què diferenciació entre el públic i el privat té cada vegada unes fronteres més difuses". El mandatari va aprofitar per animar Agbar a seguir invertint a Santiago i a Galícia.





Simon Grimaldos: "Aspirem a ser una empresa tractora en el procés de reconstrucció a què ens enfrontem, duent a terme una important transformació el valor diferencial és col·locar sempre a les persones i la societat en el centre"





El responsable d'Aigües de Barcelona es va comprometre a seguir avançant per la senda de la inversió en noves tecnologies i va animar els assistents a reunir-se una altra vegada dins d'una dècada, per celebrar 2n aniversari de CETAQUA. "L'excel·lència tècnica en les nostres operacions és necessària, però anem un una pas més enllà: aspirem a ser una empresa tractora en el procés de reconstrucció a què ens enfrontem, duent a terme una important transformació el valor diferencial és col·locar sempre a les persones i la societat en el centre de la nostra estratègia "exposar en una argumentació que va resumir en l'eslògan" col·laboració publicoprivada per a les persones ".





Xosé Sánchez Bugallo / MV





L'alcalde de Sant Jaume, Xosé Sánchez Bugallo, va destacar que el desenvolupament de tecnologia que duen a terme centres com CETAQUA és clau per garantir un subministrament d'aigua de qualitat. Com a exemple, el regidor va citar el recent episodi de contaminació al Tambre, quan un gran abocament de purins d'una granja amenaçar la portada de diversos municipis de la comarca. Bugallo va destacar que va ser la ràpida actuació de la concessionària el que va evitar que tot quedés en un "ensurt".





Alberto Sánchez / MV





Per la seva banda, el director de CETAQUA Alberto Sánchez , va destacar que el centre suposa un motor de l'R+D+I per a Galícia, xifrant en 4 milions d'euros dels fons europeus per a projectes d'investigació captats des de la inauguració de l'ens, fa una dècada . Un centre que ha mobilitzat 40 milions d'inversions en total i que és "exemple de col·laboració publicoprivada" en el qual també participa la Universitat de Santiago (USC).













El rector de la USC Antonio López va comprometre que la Universitat seguirà recolzant el treball de CETAQUA i, en una intervenció telemàtica, va argumentar que el seu esforç és fonamental perquè Galícia segueixi gaudint de la seva riquesa hídrica, que va recordar citant Álvaro Cunqueiro, l'intel·lectual que descriure Galícia com "el país dels mil rius".





Rosa Menéndez López, la presidenta del CSIC, que és un altre dels membres de l'patronat de CETAQUA va destacar el paper que l'I + D + I ha tingut durant la pandèmia per garantir el subministrament i, alhora, desenvolupar eines de monitorització de la covid-19 mitjançant l'anàlisi de les aigües residuals.