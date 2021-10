Quan s'implantaran les autovies de pagament i quant costaran?

@EP





Aquest dimarts el Govern central va confirmar que implementarà les autovies de pagament. Ho va afirmar el secretari general d'Infraestructures del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Sergio Vázquez, que a més va afegir que no vol anomenar 'peatge' al nou sistema.





Ha explicat que serà un "sistema de tarifació" i que "no té sentit que hi hagi aquest buit i que el manteniment i la conservació de la infraestructura se segueixi sufragant amb els impostos de tots els espanyols, que tenen necessitats més urgents com són les polítiques socials".





El Govern d'Espanya ha estudiat dues opcions: una basada en Alemanya, lloc en el qual paguen una tarifa plana que permet usar les carreteres de tot el territori, i una altra que és la que finalment sembla que s'instal·larà a Espanya: un cèntim per quilòmetre recorregut. Així, si aquesta fos la tarifa, viatjar per autovia des de Barcelona fins a Madrid costaria aproximadament 6,40 euros.





Així doncs, Vázquez va explicar en un Fòrum organitzat per la Cadena Ser que "no en diria peatge perquè la gent quan parla de peatge pensa en unes tarifes similars a les que es paguen avui a les autopistes".





Després de les seves declaracions van arribar les de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que va matisar les paraules de Vázquez. Tampoc va voler aclarir molt més, però sí que va dir que "l'executiu treballa en una tarificació que no generi greuges territorials" i que el pla serà presentat "en uns mesos" per poder instal·lar-lo, com tard, a principis de 2024.





Així doncs, haurem d'esperar uns mesos per conèixer amb exactitud quin serà finalment el sistema que s'implementarà a Espanya, però tot apunta que serà el de cèntim per quilòmetre perquè sigui més barat que un peatge dels que coneixem i, a la seva vegada, just per a tothom.