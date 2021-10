Laporta puja el sou de la seva Executiva enmig de la crisi econòmica del Barça

@EP





El FC Barcelona començava la temporada amb una notícia que sorprenia a tothom: Messi no podia seguir al Barça perquè el club tenia un gran deute. Un deute que, en concret, és de més de 480 milions, però que no ha impedit que el president Joan Laporta li pugi el sou a la seva Executiva, assegura Vozpópuli.





Des estiu, Laporta ha acusat Bartomeu de ser el culpable de la crisi econòmica de club. I ja són diverses les aparicions públiques que han fet tots dos, defensant-se a si mateixos i criticant la feina de l'altre. A més, el coronavirus tampoc ha ajudat a millorar la situació; a contra, ha fet perdre molts diners.





Però malgrat que el Barça té les majors pèrdues de la història de club, hauria pres la decisió d'incrementar les retribucions i les primes d'assegurances de responsabilitat civil del seu Executiva, assenyala aquest mitjà.





Així, el president de l'entitat blaugrana hauria aprovat tancar els últims comptes amb una partida de 3,77 milions destinats a el Comitè de Direcció. Una xifra que supera en aproximadament 200.000 euros al que va sufragar l'antic president, Josep Maria Bartomeu, l'últim any en què va estar a el comandament de club.





Així, aquest any cada executiu de l'FC Barcelona cobrarà 343.000 euros a l'any. Però això no és tot, sinó que durant aquesta temporada, el pressupost destinat a personal no esportiu augmentarà un 12,5%.