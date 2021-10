Carmen Calvo podria ser candidata a Defensora del Poble

@EP





En els propers dies el Govern del PSOE i el PP hauran de fer un consens per a la renovació dels òrgans constitucionals i Félix Bolaños, ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica del Govern d'Espanya, ja té pràcticament decidits als candidats.





Segons avança Elconfidencialdigital, Carmen Calvo ha estat l'última a entrar a la llista. Aquest mitjà assegura que les seves fonts col·loquen a Calvo com a candidata per ser la nova Defensora del Poble.





Carmen Calvo és una persona a la qual es podria dir que aprecien al PP, on ressaltarien la seva preparació i la seva facilitat per entaular diàleg. A més, la condició que els dos partits van posar per als seus candidats va ser que tots ells fossin noms de cert prestigi. Per aquesta raó, Bolaños la veuria com la candidata ideal.





També ajudaria que Carmen Calvo ha seguit defensant el PSOE fins i tot després d'abandonar el Govern central i un cop va fitxar per la Cadena SER, ja que encara segueix sent part del grup parlamentari socialista.





Si és ella finalment la triada, Calvo es convertiria en la segona dona Defensora del Poble, després de ser-ho Soledad Becerril entre els anys 2012 i 2017.