Un noi de 23 anys amb Covid-19 greu va morir després d'esperar ajuda durant 8 hores en un parc

Un jove de 23 anys tan malalt amb Covid que amb prou feines podia parlar, va ser trobat a la vora de la mort en un banc d'un parc després d'esperar vuit hores per rebre ajuda. Richard Boateng va ser un dels molts que es va contagiar Covid al març de l'any passat i va cridar al seu metge de capçalera després d'emmalaltir amb el virus durant la primera setmana del primer tancament.





Quan va trucar al seu consultori a Croydon, el 30 de març, Boateng estava "molt malament" i només se li va oferir una cita de rutina quan va parlar amb una recepcionista. Un metge de capçalera li va tornar la trucada al matí següent, però estava tan malalt que no va poder completar les seves frases ni tan sols donar el seu nom complet.





A el veure que no responia, el metge va trucar a una ambulància per ell. Però quan els paramèdics van arribar a casa, el jove no era a casa i els metges li van dir a la seva germana que truqués a la policia. Els oficials van localitzar a l'afectat en un banc de parc a prop de casa seva a Croydon al voltant de les 16:00 i van cridar a una segona ambulància.





No obstant això, a causa de la creixent crisi del covid, no hi va haver paramèdics disponibles fins a dues hores després, i van arribar a el lloc sobre les 18:20. El van portar d'urgència a l'Hospital de la Universitat de Croydon, però tot i els intents de reanimar-lo, va morir poc després d'arribar.





En una investigació sobre la seva mort el mes passat, van sorgir preocupacions sobre per què només se li va donar una cita de rutina i per què els paramèdics li van dir a la germana de Boateng que truqués a la policia, en lloc de prendre el seu nombre i passar-s'ho a els oficials.





Abans de la pandèmia, la policia podia transportar un pacient a l'hospital si no hi havia una ambulància disponible. Però, en les primeres etapes de la tancada, els oficials no tenien orientació sobre si podien fer això de manera segura.





Jonathan Landau, forense assistent de al sud de Londres, va demanar que es revisin les directrius nacionals per evitar futures morts. Es va introduir un nou sistema a Croydon GP per classificar les trucades d'emergència mitjançant una sèrie de preguntes i un algoritme.





Un portaveu de la policia britànica va qualificar la mort de Boateng "com un incident terrible". o afegir que els pensaments de el cos policial estan amb la família i amic.