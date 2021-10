Renfe col·labora amb l’espectacle de teatre Assassinat a l’Orient Express oferint un descompte

Renfe ofereix un descompte del 15% als posseïdors d'un bitllet o abonament de Renfe - Rodalies de Catalunya per l’espectacle teatral ’Assassinat a L’Orient Express’ (oferta limitada a l’aforament disponible).





@renfe





Els usuaris poden fer la reserva a través del web www.teatrecondal.cat amb el codi promocional RENFETELON o bé, presentant un bitllet de Renfe a la taquilla del Teatre Condal.





Els espectadors del teatre Condal poden arribar fàcilment al teatre des de les estacions de Rodalies de Plaça de Catalunya (R1, R3, R4, R11 i R12) i Barcelona - Sants (Rodalies de Catalunya, Alta Velocitat i Llarga Distància) D’aquesta manera, Renfe referma el seu compromís amb la cultura a Catalunya.





Aquesta iniciativa es suma a les nombroses collaboracions que des de l’operadora està fent en aquest àmbit com ‘Cantando bajo la lluvia’, ‘T’estimo si he begut’ o ‘Billy Elliot’ i amb altres esdeveniments culturals com El Temporada Alta de Girona o Terror Molins d’altres.