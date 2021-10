Telefónica crea un Hub mundial d'Innovació i Talent per liderar el nou món digital

@EP





El president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha anunciat aquest dimarts la creació d'un gran Hub mundial d'Innovació i Talent a la seu de la companyia, situada al Districte Telefónica de Madrid. Aquesta iniciativa consolidarà a Telefónica com a líder indiscutible de la digitalització, ja que li permetrà projectar el seu abast més enllà de la tecnologia per ocupar l'espai del talent.





"La nostra aposta passa per convertir la nostra pròpia seu en un gran centre neuràlgic on es connectarà el coneixement procedent de tots els països i que consolidarà el lideratge d'Espanya en el disseny i creació del nou món digital", ha assegurat Álvarez-Pallete. En la seva fase de llançament, el Hub acollirà mig centenar de desenvolupaments tecnològics de primer nivell amb experiències basades en holografies, gaming, robots, automòbil connectat, drones, seguretat d'última generació o els últims avenços en el desenvolupament d'aula híbrida.





El Hub mundial d'Innovació i Talent comptarà amb una inversió prevista de 100 milions d'euros fins a 2024, un any especial per al Grup perquè Telefónica celebrarà llavors el seu primer centenari.





Amb les prestacions i el potencial que proporcionen els 140.000 metres quadrats dels edificis situats a la seu, Telefónica disposarà d'un centre pioner amb el qual donar una resposta global a les necessitats de la societat digital, abastant totes les disciplines i àrees per al posicionament estratègic de la companyia. Gràcies a la versatilitat i la mida que ofereixen les seves instal·lacions, Telefónica generarà, en un únic espai, l'ecosistema necessari per brindar les millors oportunitats a les 100.000 persones que el Hub podrà formar cada any en noves capacitats digitals. "Serà el Hub líder de la companyia líder", ha subratllat el president de Telefónica.