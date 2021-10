Anabel Pantoja carrega brutalment contra Teresa Rivera: "Mala germana, malament ser"

Anabel Pantoja @ep





Dissabte passat Teresa Rivera trencava el seu silenci sobre Isabel Pantoja sotmetent a un comentadíssim polígraf en què, més clara que mai, assegurava que la tonadillera hauria estat infidel a Paquirri amb una dona abans del seu casament. Una deslleialtat de la qual el destre s'hauria assabentat posteriorment, per la qual cosa tindria en ment separar-se quan va perdre la vida a l'arena.





A més, la germana del malaguanyat torero va admetre que havia dubtat de la paternitat de Kiko pel seu nul semblança física amb Paco, de què va assegurar que estava fart de la família Pantoja.





Aquestes i altres declaracions sobre les quals Isabel Pantoja guarda silenci de moment, encara que tot apunta que aviat interposarà mesures legals contra la qual va ser la seva cunyada.





No obstant, Anabel Pantoja no ha pogut contenir-se i, a través de les seves xarxes socials, ha carregat contra Teresa Rivera, a la qual ha acusat de mentir en la seva entrevista a 'Dissabte Deluxe' ia la qual ha definit com una "mala persona" .





"Com es nota que has de menjar. 37 anys després inventant el que ven, el que et compren. Ets el pitjor que podria imaginar-me com a persona, perquè com senyora ... ja t'has retratat", publicava la 'sobrinísima en una història compartida a Instagram que, penedida, poc després eliminava.





Un atac frontal a la germana de Paquirri en què, a més, no ha dubtat a al·ludir a el malaguanyat torero: "Encara sort que el de dalt no t'està viu ... i si tant li volies ... Hauries fet alguna cosa no? ", ha deixat anar Anabel que, enfadadíssima, ha cridat a Teresa" mala persona, dolenta germana, malament ser ".





"Tots els diners que guanyis tant de bo que ho hagis de gastar en advocats", ha desitjat la influencer a la tia del seu cosí Kiko, concloent la seva brutal missatge amb una recomanació a la Teresa, a la qual després de dir que té "el cap a Pamplona ":" Segueix vivint dels teus invents, així tindran més material per fondre't ".