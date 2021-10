Jens Weidmann dimiteix com a president del Bundesbank després d'una dècada al front del banc central d'Alemanya

Jens Weidmann @ep





Jens Weidmann ha sol·licitat al president d'Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, la seva destitució el proper 31 de desembre com a president del Bundesbank, el banc central alemany, adduint "motius personals" per la seva renúncia al càrrec que exercia des de maig de 2011.





"He arribat a la conclusió que més de 10 anys és una bona mesura de temps per passar una nova pàgina, pel Bundesbank, però també per a mi personalment", ha explicat Weidmann en una carta enviada a el personal del banc central alemany.





Així mateix, el banquer central alemany, considerat un dels 'falcons' de Consell de Govern del Banc Centre Europeu (BCE) agraeix als seus col·legues a l'entitat presidida per Christine Lagarde "l'atmosfera oberta i constructiva en les discussions de vegades difícils dels últims anys ", subratllant l'important paper estabilitzador de la política monetària durant la pandèmia, així com l'exitosa conclusió de la revisió de l'estratègia de BCE.





"S'ha acordat una meta d'inflació simètrica i més clara. S'ha de prestar més atenció als efectes secundaris i, en particular, als riscos d'estabilitat financera", destaca Weidmann, afegint que el BCE va rebutjar sobrepassar intencionalment aquesta taxa d'inflació.





Jens Weidmann havia estat designat pel Govern alemany al febrer de 2019 per a un segon mandat de vuit anys de durada com a president del Bundesbank.





Weidmann es va convertir en 2011 i amb només 42 anys en el president més jove en del banc central alemany, càrrec que, el llavors assessor econòmic d'Angela Merkel, va accedir després de la sobtada sortida d'Axel Weber al veure aquest frustrada la seva carrera cap a la presidència de BCE, un cop acabat el mandat de Jean Claude Trichet, donant lloc al nomenament de Mario Draghi com a successor de el banquer francès.