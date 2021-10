Un noi mata la seva nòvia i conserva el cadàver "per romandre a prop seu"

Pixabay





Dos germans han estat detinguts a Phoenix, Estats Units, després que les autoritats trobessin el cadàver de la núvia d'un d'ells dins d'un contenidor de plàstic a principis d'octubre i els col·loquessin com a principals sospitosos de la mort.





Un dels joves, de 21 anys, va confessar segons els informes que va conservar el cadàver de la seva nòvia "perquè volia estar a prop d'ella". Segons la policia, l'adolescent de 17 anys va morir uns 10 dies abans que es trobés el cos, embolicat en plàstic i cinta adhesiva, amb una "forta olor a matèria en descomposició".





El cos es trobava a l'habitatge que els joves compartien i en la qual vivien al costat del seu fill de només 1 any. Ara, els dos germans han estat detinguts amb l'acusació d'haver ocultat el cos i haver manipulat les proves.





La policia va trobar en l'habitatge una motoserra, una pistola, guants, cinta adhesiva i altres objectes que els joves van poder utilitzar per ocultar el cos. A més, les autoritats sospiten que els dos tenien la intenció d'esquarterar el cos de l'adolescent i després enterrar-lo.





La noia va morir d'un tret, però les declaracions dels germans són diferents. Un d'ells va explicar als agents que la noia es va disparar a la cara mentre discutien i que ja havia amenaçat abans amb suïcidar-se. L'altre va declarar que es va donar un cop al cap o es va disparar de manera accidental al caure.





A més, el nuvi de la noia va enviar missatges als seus familiars perquè no es preocupessin i va afirmar que no va trucar a la policia perquè no l'acusessin de "possessió il·legal d'una arma de foc".