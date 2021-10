Una dona de 89 anys és mutilada fins a la mort per dos gossos

Una dona gran italiana va ser mutilada fins a la mort en un salvatge atac per part de dos gossos després que la seva cuidadora suposadament la deixés passejar sola.





La persona que estava a càrrec de l'anciana s'enfronta a la presó després de no adonar-se que l'anciana havia sortit del seu llit i s'havia anat a la llar d'un veí. Tràgicament, la dona va ser assassinada per dos American Staffordshire Terrier en un feroç atac que no va poder evitar.





Staffordshire Terrier @ep





La cuidadora només es va adonar dels fets quan va arribar la policia per certificar la mort de Carmen Gorzanelli, de 89 anys, a la localitat de Sassuolo a la província de Mòdena a Itàlia.





La televisió pública italiana va informar que l'incident va ocórrer després que Carmen va sortir sola de casa i va deambular per la seva veïnat abans d'entrar a un jardí a només uns metres de casa. Es creu que la víctima dona va confondre les dues entrades.





La porta de jardí de la vila estava oberta quan una nena que viu allí estava esperant que la seva mare tornés a casa. La jove va tractar d'advertir Carmen que els gossos eren al jardí, però l'anciana no la va escoltar.





Després, segons els informes, els dos gossos es van llançar sobre Carmen i la van mutilar per tot el cos.





La jove va trucar als serveis d'emergència, però quan van arribar ja era massa tard i Carmen havia mort a causa de les ferides.





Just després de l'incident, el fill de Carmen, Roberto Neri, va arribar a el lloc i, com inicialment no estava segur de si la seva mare estava involucrada, va trucar a la cuidadora, que va insistir que la seva mare era al llit.