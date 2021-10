Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta de Grupo Cosentino, guanya el “Premi Dona Empresària CaixaBank 2021”

Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta de Grupo Cosentino, companyia líder mundial en la producció i distribució de superfícies innovadores i sostenibles per l’arquitectura i el disseny, ha estat elegida guanyadora nacional de la cinquena edició del “Premi Dona Empresària CaixaBank” que reconeix el talent i l'excellència professional d’empresàries a Espanya i fomenta les xarxes de contactes entre empresàries líders al món.

El jurat dels premis, compost pel comité de Diversitat de CaixaBank -integrat per directius membres del comitè de direcció i per diversos líders de projectes de diversitat de l’entitat, ha elegit d’entre les 14 guanyadores territorials a la directiva d’Almeria per la seva destacada trajectòria professional, la seva aposta per la innovació, la formació contínua i la internacionalització, el seu ferm compromís amb el territori i la comunitat local, i el seu lideratge transformador.





Pilar Martínez-Cosentino, nascuda el 1979, és Llicenciada en Dret i Assessoria Jurídica per l’ICADE. Es va incorporar a Cosentino el 2003 i va ser nomenada vicepresidenta executiva del Grup el 2015. Des de la seva posició, Pilar ha contribuït amb el seu acompliment al creixement constant d’una companyia de propietat familiar que distribueix marques com Silestone® o Dekton® en més de 110 països, té una previsió de facturació per aquest any superior als 1.300 milions d’euros, i ocupa 5.300 persones a tot el món, més de 2.300 d’aquestes localitzades a Espanya.









Pilar Martínez-Cosentino, igual que tota la família Martínez-Cosentino i el Grup en general, manté un ferm compromís amb el territori i les comunitats locals a través de múltiples iniciatives centrades en la formació i l’educació, i la promoció de la integració i la igualtat. Recentment, també ha estat seleccionada com una de les “100 Dones Líders a Espanya” a l’última edició del rànquing de Mujeres&cia.







Per a la directiva, “aquesta distinció suposa un motiu de gran orgull, i l’honor de formar part d’una xarxa de dones d’extraordinària vàlua, professional i personal. Però sobretot posa en valor tant l’enorme esforç i la dedicació de tots i cadascun dels treballadors de Cosentino, com també la tasca de l’empresariat com a motor ineludible per al desenvolupament econòmic i social”.





Els Premis IWEC





Pilar Martínez-Cosentino, com a guanyadora del “Premi Dona Empresària CaixaBank 2021”, serà una de les representants espanyoles en els premis internacionals IWEC Awards 2021, que es lliuraran en el marc de la 14a. conferència anual de la International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC), que se celebra de manera virtual aquest any el 9 i el 10 de novembre sota el títol: “Connectant dones empresàries al món – La sostenibilitat de les empreses: de sobreviure a prosperar”.





L’executiva espanyola acompanyarà així a Sandra Santos, presidenta executiva del grup BA Glass, representant portuguesa en els IWEC Awards, després de guanyar el “Premi BPI Mulher Empresária 2021” concedit per BPI, filial de CaixaBank a Portugal.





La International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC) es una xarxa mundial de dones empresàries líders de tot el món, que sustenten la propietat de les companyies, i que cooperen a nivell global amb l’objectiu d’ajudar a crear i distribuir la riquesa al món empresarial.





Els premis IWEC tenen com a missió reconèixer i fer costat a les dones empresàries de tot el món, perquè puguin representar una part important i decisiva en el desenvolupament de l’economia global del segle XXI.





Des de la seva constitució el 2007, IWEC ha premiat 384 empresàries amb presència a 42 països. Les companyies liderades per aquestes empresàries generen 268.516 llocs de treball i presenten una facturació agregada superior als 35.000 milions de dòlars.





Wengage, el compromís de CaixaBank amb la igualtat





La diversitat, la meritocràcia, la igualtat d’oportunitats i el reconeixement del talent són alguns dels pilars de la cultura corporativa de CaixaBank. Sota aquestes premisses, treballa amb el compromís de ser un referent per als seus empleats, fomentant la inclusió i la participació i impulsant projectes que promoguin la igualtat tant en la companyia com en el conjunt de la societat. De fet, CaixaBank compta amb un 41,3% de dones en posicions directives (juliol 2021) i amb el compromís públic d’aconseguir el 43% el 2021. També té un 40% de dones en el Consell d’Administració, un dels percentatges més alts del sector.





CaixaBank compta amb el programa de diversitat Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de CaixaBank basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d’oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional. Wengage inclou mesures internes per fomentar la flexibilitat i la conciliació, per visibilitzar la diversitat i per reforçar el rol de la dona, amb programes de formació o els plans de mentoring femení, mitjançant els quals directives de l’entitat assessoren altres professionals en el desenvolupament de la seva carrera professional.





Wengage també desenvolupa iniciatives a nivell extern per als clients i la societat, basant-se en impulsar la diversitat i la igualtat d’oportunitats en 3 àmbits d’actuació: lideratge i emprenedoria, innovació i educació, i esport.





A més, CaixaBank compta, des de gener del 2020, amb un Pla d’Igualtat per fomentar els principis d’igualtat d’oportunitats i diversitat dels equips de treball, potenciar la presència de dones en posicions directives i reforçar les mesures de conciliació de la vida personal i professional. Inclou, per exemple, la perspectiva de gènere en els programes de desenvolupament directiu i en los processos de selecció i formació, i fomenta el teletreball i la flexibilitat.





Des del 2018, CaixaBank està adherida al Codi d’EJE&CON de Bones Pràctiques per a la Gestió del Talent i la Millora de la Competitivitat de l’Empresa, comprometent-se a fomentar la presència de la dona en llocs directius, i treballa de manera activa per impulsar la seva difusió internacional. També és part de l'Aliança STEAM pel talent femení “Nenes en peus de ciència”, una iniciativa liderada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per impulsar les vocacions STEAM en les nenes i les joves. També participa en el programa internacional Target Gender Equality i al Women’s Empowerment Principles, de Nacions Unides; o al Charter de la Diversitat, per fomentar la igualtat d’oportunitats i les mesures antidiscriminatòries.





Reconeixements a la diversitat





Gràcies a aquest compromís, CaixaBank ha estat reconeguda com l'entitat #1 del món en igualtat de gènere segons l'índex internacional de Bloomberg 2021, i ocupa la primera posició a nivell espanyol en l'Índex de Diversitat de Gènere EWoB.





A més, compta amb altres distincions en aquest àmbit com el Distintiu d'Igualtat en l'Empresa (DIE), gestionat per l'Institut de la Dona i ha estat reconeguda per la Fundació Másfamilia amb la Certificació EFR sent la primera entitat espanyola a obtenir el nivell d'excellència A (Empresa Familiarment Responsable).





A aquests reconeixements, se sumen el Premi 25 aniversari de FEDEPE (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries) o la distinció al programa Wengage, com a “Millor pràctica d'una gran empresa 2020” de la Fundació per la Diversitat.