Catalunya assegura que no destinarà "ni un euro públic" a escoles que segreguen per sexe

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha insistit que el Govern no destinarà "ni un euro públic de finançament a escoles que separen nens i nenes a les aules", després de la decisió de la Generalitat de no renovar els concerts a aquests centres.





Ho ha dit aquest dimecres a la sessió de control de Govern en el ple de Parlament, després d'una pregunta de la diputada del PP Eva Parera, en què ha acusat el Govern de portar a terme una "persecució ideològica" a aquests centres i no respectar la llibertat d'elecció dels pares, segons ella.





Cambray ha assegurat que des del Govern no es pretén prohibir la llibertat d'elecció dels pares de centre educatiu, sinó que l'objectiu és "no finançar amb diners públics" a aquest tipus d'escoles, i sosté que hi ha cobertura legal per poder prendre aquesta decisió.





"Tenim cobertura normativa estatal, amb la LOMLOE, que diu que no s'han de finançar aquests centres; també suport polític perquè en aquest Parlament es va apostar per no finançar-los, i també social, perquè en l'últim CEO més del 85% dels ciutadans van dir que no estaven d'acord ", ha afegit.





En una altra pregunta, el portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, li ha retret que la decisió de no renovar aquests concerts és el "últim atac lliberticida de la Generalitat, i que si es treu seran realment escoles d'elit".





Cambray li ha replicat que des del Govern defensaran la coeducació: "A vostès no els agrada la democràcia. Ho diré tantes vegades com sigui necessari: Davant la seva falta de democràcia ens tindran davant i defensarem els valors republicans".





"LLEGITIMA EL SEXISME"





Pel conseller, hi ha "moltes evidències que l'escola segregada legitima el sexisme, consolida rols i no és una bona pràctica educativa; ni un sol euro públic a escoles que separen nens i nenes a les aules".





Ho ha dit després d'una pregunta de la republicana Meritxell Serret que creu que aquesta mesura "constata que Catalunya necessita sobirania política per tenir una escola més equitativa", al que Cambray ha insistit en la voluntat de Govern de treballar per una escola en igualtat, verd, feminista i en català.