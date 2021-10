Lego obrirà a Barcelona la seva botiga més gran a Europa i comptarà amb una rèplica de la Sagrada Família

Grup Lego @ep





Grup Lego obrirà el 29 d'octubre una botiga insígnia al número 9 de Passeig de Gràcia de Barcelona que comptarà amb 800 metres quadrats, segons un comunicat de l'empresa aquest dimecres.





La companyia ha explicat que el local "suposa una ferma aposta de el Grup pel mercat espanyol" i que oferirà una experiència immersiva, única i personalitzada amb la cultura de la ciutat.





La botiga comptarà amb una rèplica de la Sagrada Família construïda amb més de 200.000 maons de Lego, a més de rèpliques a mida real d'altres elements simbòlics de la ciutat.





Serà el primer local de l'empresa a Europa a estar dissenyat sota el concepte de 'retailtainment', que ofereix "dinàmiques immersives físiques i digitals al consumidor de gran exclusivitat".





El local comptarà amb una fàbrica de minifigures, que permetrà als clients dissenyar la seva pròpia figura Lego i veure-impresa; un "mosaic maker' per a realitzar retrats-mosaic i tenir les instruccions i els maons per muntar-lo, o la possibilitat de demanar els elements exactes necessaris per a una construcció concreta.