El TSJC modificarà el protocol de desnonaments a vulnerables quan acabin les mesures Covid

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit seguir aplicant el protocol de desnonaments a persones vulnerables que es va aprovar el 2013, i ajornar la seva modificació fins que acabin les mesures extraordinàries aprovades arran de la pandèmia i que contemplen que els jutges puguin suspendre desnonaments a persones vulnerables.







En l'acord, consultat per Europa Press, el president del TSJC, Jesús María Barrientos, assenyala que la normativa sobre desnonaments està "en constant reforma i evolució" per les mesures provisionals que s'han adoptat per la pandèmia, pel que considera prudent, en les seves paraules, no continuar amb la redacció d'un nou protocol per ara.





Ho fa "sense perjudici de seguir col·laborant des dels òrgans judicials amb els serveis socials i altres entitats implicades, en escrupolosa aplicació, no només de la legislació, sinó també dels protocols subscrits en el passat", com el que el 2013 van signar el TSJC , la Conselleria de Justícia, les quatre Diputacions catalanes, el Consell de l'Advocacia de Catalunya (Cicac), el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya.





Abans del canvi de Govern aquest any, es va començar a preparar una actualització d'aquest protocol de 2013, a la qual es va sumar la Conselleria d'Interior i en la qual van treballar els equips anteriors en cada departament, i fins al canvi de legislatura només l'Icab havia aportat les seves propostes per al nou text, han explicat fonts judicials a Europa Press.





Ara, el TSJC sosté que les mesures extraordinàries en vigor "aconsellen no avançar en un nou document que pretengui 'protocol·litzar' l'actuació dels jutjats" enmig d'una regulació provisional.





En aquest sentit, l'acord assenyala que els decrets de mesures socials aprovats arran de l'estat d'alarma --i que segueixen en vigor encara que aquest s'hagi aixecat-- ja permeten que els jutges suspenguin els desnonaments a persones vulnerables que no tinguin una alternativa habitacional i en altres casos, demanant un informe als serveis socials sobre la situació dels afectats.





Barrientos recorda que aquestes mesures es van dictar per acompanyar l'estat d'alarma però que finalment s'han allargat, segueixen en vigor almenys fins a finals d'aquest mes i creu que "no és desgavellat pensar que novament es prorrogarà aquesta possibilitat de suspensió dels llançaments més enllà de el 31 d'octubre de 2021 ".