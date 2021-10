Autobús amb la nova senyal d'angle mort / @AMB





Per reduir la sinistralitat, l'AMB, en col·laboració amb la DGT, ha decidit dissenyar i crear la nova senyal d'advertència de perill d'angle mort, per posar-lo en vehicles de passatgers i de mercaderies.





Aquests dies, l'organisme metropolità ja ho està posant a la flota de Busos Metropolitans. Així ho ha explicat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda, durant l'obertura del Consell de Mobilitat de l'AMB.





L'objectiu de la nova senyal de la DGT és advertir als usuaris vulnerables del perill que suposa situar-se en alguna d'aquestes zones no visibles quan s'aproximin a aquests vehicles senyalitzats, i que puguin posicionar-se en llocs on siguin visibles, per evitar riscos. El distintiu és de caràcter voluntari, i el poden portar els vehicles de repartiment, distribució de mercaderies, autobusos i camions.





És una primera mesura emmarcada en un conjunt d'accions que s'estan adoptant a la Unió Europea per disminuir el risc d'accidents mitjançant la millora de la visibilitat del conductor d'aquests vehicles.





"Aquest distintiu ajudarà els més vulnerables, com som els ciclistes, i minimitzarà els riscos i els accidents", exposa el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de la AMB, Antoni Poveda. "També són les petites accions com aquesta les que ajuden a millorar la seguretat de la circulació i, sobretot, de les persones", va afegir Poveda, i recorda que el PMMU 2019-2024, alineat amb les mesures que està impulsant Europa, també té com a repte la reducció de la sinistralitat.





COL·LABORACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS I EL SECTOR PRIVAT





La creació d'aquest senyal ha estat fruit de la feina entre administracions, ja que des del primer moment hi va haver diversos ajuntaments com el de Barcelona, Madrid, Saragossa i Logronyo i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), -administració supramunicipal de la metròpoli de Barcelona que integra 36 municipis- que han treballat de manera conjunta amb la DGT per dissenyar el senyal.



La implicació d'aquests ajuntaments en reduir la sinistralitat a les seves ciutats els ha portat a comprometre a col·locar el senyal de protecció a vulnerables, quan es comercialitzi, en la seva flota de vehicles de servei públic. Per començar, l'Ajuntament de Barcelona el va implantarà en aproximadament 2.199 vehicles, AMB en altres 800; l'Ajuntament de Madrid en 2.600 vehicles, l'Ajuntament de Saragossa en més de 600 i l'Ajuntament de Logronyo en altres 79 vehicles de servei públic.



De forma paral·lela, també s'ha estat treballant amb UN (Organització Empresarial de Logística i Transport) CITET (Centre d'Innovació per a la Logística i Transport de Mercaderies) i AECOC (Associació de Fabricants i Distribuïdors) per a la implantació d'aquest senyal i per a altres accions que es duran a terme pròximament en relació a la distribució urbana de mercaderies.





LA DGT DÓNA VALIDESA A AQUESTA NOVA SENYAL





Per la seva banda, la Direcció General de Trànsit ha publicat una instrucció en la qual es defineix i es dóna a conèixer la nova senyal d'advertència de perill d'angles morts en vehicles de transport de passatgers i mercaderies.



L'objectiu de la mateixa és advertir els usuaris vulnerables al perill que suposa situar-se en alguna d'aquestes zones no visibles quan s'aproximin a aquests vehicles senyalitzats, i puguin posicionar-se en llocs on siguin visibles, per així evitar riscos.











El senyal, la col·locació del qual és de caràcter voluntari, afecta els vehicles de transport de viatgers de més de 9 places, inclòs el conductor, (vehicles de categories M2 i M3 segons el Reglament General de Vehicles), als vehicles de transport de mercaderies de les categories N1, N2 i N3 i als vehicles de transport de residus en l'àmbit urbà.



La següent imatge mostra els espais en què el conductor no té visibilitat.





Els senyals hauran de complir amb el disseny i requisits tècnics definits en la instrucció, per assegurar la màxima durabilitat i visibilitat. La seva comercialització s'ha de fer a través dels establiments autoritzats i que estiguin registrats com a manipuladors de plaques de matrícula.



Es col·locaran de manera que siguin visibles en totes les circumstàncies i de manera que no puguin obstruir la visibilitat de les plaques i inscripcions reglamentàries del vehicle, la visibilitat de les diverses llums i dispositius de senyalització i el camp de visió del conductor. En la instrucció es detalla el nombre de senyals a col·locar i la posició en funció del vehicle que sigui.







Els motius que han portat a la Direcció General de Trànsit a crear aquest nou senyal han estat les següents:



• El 2020, van morir en vies urbanes 153 vianants, 134 motoristes, 21 usuaris de bici i 7 usuaris de vehicle de mobilitat personal, dels quals un elevat percentatge d'accidents amb morts i ferits greus es va produir entre usuaris vulnerables i vehicles comercials i pesats.



• Canvi en la mobilitat urbana i per tant en la seguretat viària:



• Augment de la mobilitat de vianants, ciclista, amb motocicleta i en noves formes de mobilitat com els VMP a les ciutats.



• Increment del trànsit de vehicles comercials i pesats pel creixement de l'activitat logística, els lliuraments de comerç electrònic, que en algunes ciutats arriba al 25% del parc circulant.



• L'envelliment de la població. El 70% dels vianants morts en ciutat tenia més de 65 anys.



• Està en línia amb iniciatives similars en procés d'implantació en altres països europeus com França, Àrea Metropolitana de Londres o diversos estats d'Alemanya.



• És una primera mesura d'un conjunt d'accions en estudi que s'estan analitzant tant a nivell europeu com a Espanya ia administracions locals, per disminuir el risc d'accidents mitjançant la millora de l'espai i de la qualitat de la visió del conductor en vehicles comercials i pesats.