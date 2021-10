Els problemes cardiovasculars es redueixen fins un 54% amb la vacuna de la grip

@EP





Aproximadament el 34% de pacients que necessiten ser hospitalitzats quan s'infecten amb el virus de la grip tenen un problema cardiovascular previ. És per això que des de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) recorden a "tots els pacients amb malaltia cardiovascular la importància que rebin aquesta vacuna perquè és la mesura més eficaç per prevenir la infecció pel virus de la grip i les seves complicacions".





A més, de la mateixa manera com succeeix amb el Covid, la diabetis mellitius i l'obesitat també són factors de risc. Per tant, aquelles persones que les pateixen han de posar-se la vacuna antigripal.





La portaveu de la SEC, la Dra. Amelia Carro, en declaracions per Catalunyapress assenyala que saben que "el risc de desenvolupar un infart de miocardi durant els brots de grip se situa al voltant del 10% i es manté elevat fins i tot després del període de exposició al virus, de manera que fins al 6% dels infarts es relacionen amb aquesta infecció respiratòria". D'altra banda, informa que quan una persona rep la vacuna de la grip, el risc de patir un infart arran de contraure el virus disminueix nou vegades.





En aquesta línia, segons el SEC hi ha diversos estudis que demostren que la vacuna antigripal té un paper molt important en la prevenció cardiovascular i redueix el risc entre un 17 i un 54%.









La Dra. Amelia Carro afegeix: "Això indica que l'eficàcia de les vacunes antigripals en la prevenció cardiovascular és comparable o superior a moltes mesures de prevenció secundària, com la presa de antihipertensius, estatines o l'abandonament de l'hàbit tabàquic".





LA VACUNA DE LA GRIP REDUEIX UN 41% DE MORTALITAT PER TOTES LES CAUSES





"La vacunació confereix un avantatge de supervivència per mecanismes més enllà de la prevenció d'infeccions / complicacions infeccioses. Això reforça la idea d'incloure la vacunació antigripal dins de les mesures de prevenció secundària cardiovascular", valora la Dra. Carro.







Ho explica després dels resultats aportats per l'estudi IAMI trial, presentat recentment al Congrés Europeu de Cardiologia. Aquesta investigació ha conclòs que la vacunació contra la grip reduïa un 41% la mortalitat per totes les causes i un 41% la mortalitat cardiovascular, encara que no baixa de forma tan significativa la mortalitat per infart de miocardi o per trombosi de stent.





Així ho han vist després d'analitzar els casos de persones que arribaven a l'hospital amb la necessitat urgent de realitzar un cateterisme o aquells que l'hi feien de formen programada. A tots ells, se'ls va administrar la vacuna de la grip durant l'ingrés, fos o no temporada de vacunació.





Per a la cardiòloga, "aquests resultats són impactants". La reducció de l'objectiu primari (combinat de mortalitat per totes les causes, infart de miocardi i trombosi del stent) es redueix significativament un 28%. Però a l'analitzar els components per separat, en objectius secundaris, la significació no respon a reducció d'infart de miocardi ni trombosi del stent, sinó a reducció de la mortalitat per totes les causes (41%). També hi ha reducció de mortalitat per causes cardiovasculars (41%).