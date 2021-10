Torna la batalla pels límits de despesa entre el nord i el sud de la UE

La Comissió Europea ha rellançat oficialment aquest dimarts el debat sobre el futur de les regles fiscals, que estableixen límits al dèficit i el deute públics i fixen sendes de consolidació per a aquells països que els superen, amb l'objectiu de trobar el "consens" entre uns socis comunitaris dividits "a temps" per 2023.





"No podem estar satisfets només amb un repunta de les nostres economies. Hem de perseguir un creixement que sigui sostingut i sostenible i amb això en ment hem de rellançar la revisió de la nostra governança econòmica. Calen alguns canvis", ha expressat en una roda de premsa el comissari d'Economia, Paolo Gentiloni.





Bandera de la UE - Unsplash





El Pacte d'Estabilitat i Creixement està suspès des de l'inici de la pandèmia per donar marge als governs del bloc a augmentar la despesa pública en resposta a la crisi provocada per la pandèmia. Les regles pressupostàries seguiran congelades el 2022 però serà l'últim any en què això passi.





La discussió se centra en si la volta a la disciplina pressupostària s'ha de fer sobre la base de les normes anteriors, modificades amb petits canvis perquè fer-les més simples, o emprendre una revisió més àmplia que relaxi la seva exigències i donin més marge d'actuació als governs del bloc.





La UE compta des del Tractat de Maastricht de 1992 amb límits sobre el deute públic i el dèficit públic, del 60% i 3% del PIB, respectivament. El Pacte d'Estabilitat i Creixement, creat cinc anys després per reforçar la supervisió fiscal ha estat modificat i ampliat en diverses ocasions.





Brussel·les ja havia iniciat al febrer de 2020 una consulta per simplificar les regles fiscals, però l'explosió de la pandèmia va frenar la discussió, en la qual s'havia plantejat la necessitat d'abandonar indicadors no observables com la bretxa de producció o 'output gap', en favor d'altres més tangibles com una regla de despesa.





BATALLA NORD-SUD





Així, països com Àustria, Països Baixos, els nòrdics, República Txeca, Eslovàquia i Letònia van publicar a principis de setembre una carta conjunta en què s'obrien a canvis en el Pacte però s'oposaven a una relaxació més ambiciosa. En la seva opinió, les normes actuals ja compten amb flexibilitats suficients.





Alemanya ha defensat històricament aquesta mateixa línia, partidària d'una disciplina fiscal fèrria i no s'esperen grans novetats en l'opinió de Berlín, tot i que les converses entre socialdemòcrates, ecologistes i liberals per formar govern encara estan en marxa.





En la banda oposada se situen països com Espanya, França o Itàlia, defensors d'una reforma profunda que modernitzi el conjunt de normes, l'adeqüi a la nova realitat i a les "necessitats d'inversió derivades de la recuperació", en paraules de la vicepresidenta de Afers Econòmics de Govern, Nadia Calviño.





"No hem de matar el creixement", va argumentar el seu col·lega francès, Bruno Le Maire, en declaracions a la premsa a principis de setembre, abans de participar en una reunió de l'Eurogrup en què la divisió entre aquests dos blocs va quedar en evidència abans fins i tot de que Brussel·les llancés el debat formalment.





REDUCCIÓ "REALISTA I GRADUAL" DEL DEUTE





En aquest context, l'executiu comunitari ha obert aquest dimarts una consulta pública per recollir opinions sobre el futur de la "governança econòmica" de la UE. El bloc, defensa Brussel·les, ha de repensar el seu marc fiscal per adequar-lo als nous "reptes", presents abans de la pandèmia però accelerats per la malaltia.





La crisi ha provocat l'increment dels nivells de deute públic en tots els Estats membres, la desigualtats en una població cada vegada més envellida també han augmentat i la bretxa entre els estats membres s'ha engrandit.





A això se suma la necessitat d'accelerar les anomenades "transicions bessones": el progrés cap a la digitalització i la lluita contra el canvi climàtic. Segons Brussel·les, seran necessàries inversions públiques i privades de 650.000 milions anuals fins al 2030 per accelerar les dues, el 80% per descarbonitzar l'economia.





De la mateixa manera, l'Executiu comunitari també subratlla que "reprendre el camí de la reducció de les ràtios de deute públic sobre el PIB serà essencial per mantenir unes finances públiques sòlides". Però a això afegeix que consolidació fiscal exigent "comportaria alts costos econòmics i seria contraproduent", de manera que aposta per un enfocament "realista, gradual i sostingut".





El vicepresident econòmic de l'executiu comunitari, Valdis Dombrovskis, ha admès que un dels reptes de la revisió serà aconseguir la "quadratura del cercle" que suposa reprendre polítiques per reduir el deute i alhora "impulsar inversions". Encara que Brussel·les no ha arribat a cap conclusió, ha afirmat que una "regla d'or" que exclogui inversions verdes de calcular el dèficit estarà "entre les opcions a debatre".





La consulta pública llançada està composta per 11 preguntes i romandrà oberta fins al 31 de desembre. La idea de Brussel·les és publicar en 2022 "orientacions" sobre "possibles canvis" per tal d'aconseguir un "consens ampli" entre la capitals europees "sobre la manera d'avançar a temps per 2023".





Dombrovskis ha explicat que aquestes orientacions "reflectiran la nova realitat econòmica" i "tenir en compte que hi ha un nivell molt més alt de deute i dèficit". El letó ha apuntat que Brussel·les podria plantejar més tard propostes legislativa que formalitzin uns canvis acordats per Vint, però serà difícil que arribin a l'1 de gener de 2023.