Pensionistes al Congrés exigeixen auditar la Seguretat Social per a comprovar la "deute històric" de l'Estat

La Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions ha exigit aquest dimecres al Congrés auditar els comptes de la Seguretat Social per a comprovar la "deute històric no reconeguda" de l'Estat amb la 'guardiola de les pensions' i xifrar quants diners de sistema públic ha anat a finançar polítiques públiques alienes a aquest.





@ep





Per a això, s'han registrat a la Cambra 285.000 signatures, amb el suport de Unides Podem, Esquerra Republicana, EH-Bildu, la CUP, Més País, el BNG i Compromís.





Tal com denuncien en un escrit presentat a la Cambra, durant anys els superàvit en cotitzacions socials registrats a la Seguretat Social no van engrossir el volum de reserves, sinó que van ser utilitzats pels diferents governs per finançar polítiques socials.





Tot això, contrari a la pròpia Llei General de la Seguretat Social, que estableix que el seu patrimoni únic és afecte als seus fins, diferent al de l'Estat, i que els seus recursos pertanyen única i exclusivament als treballadors cotitzants.





"És urgent que una auditoria oficial determini l'import d'aquests saquejos per reposar la sostenibilitat de sistema qüestionada pels efectes de la política dels governs", asseveren en el seu escrit, criticant que moltes de les exigències de retallades de les pensions procedeixen precisament en uns comptes que ara afloren números vermells, però que no seria així sense aquests "saquejos previs i manipulacions comptables".





És més, alguns càlculs presentats davant la Comissió del Pacte de Toledo arriben a quantificar en fins a 519.104.000 d'euros l'acumulació de recursos en cotitzacions socials que s'han emprat per a fins alienes al pagament de les pensions, de manera que defensen que "el sistema és sostenible i, per tant, no estan justificades les reformes realitzades ni les que anuncien Banc d'Espanya, la AIReF o l'OCDE ".





Tampoc els préstecs que, postil·len, s'han aprovat per finançar el dèficit de la Seguretat Social des dels pressupostos generals de l'Estat, ja que augmenten el passiu de sistema quan en el passat l'Estat es va servir de l'excedent per finançar altres polítiques.