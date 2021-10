La violència masclista s'ha disparat a La Palma des de l'inici de l'erupció

El Servei d'Atenció a Dones Víctimes de Violència de Gènere SAMVV-112 ha registrat un repunt de gairebé un 60% de trucades de dones residents a l'illa de la Palma des que iniciés l'erupció volcànica el passat 19 de setembre.





Així ho ha informat la consellera de Drets Socials, Igualtat, Diversitat i Joventut de el Govern de Canàries, Noemí Santana, que ha comparegut en roda de premsa després de reunir-costat de la directora de l'Institut Canari d'Igualtat (ICI), Kika Fumero, amb la consellera de Drets Socials del Consell de La Palma, Neus Hernández.





Neus Hernández, Noemí Santana i Kika Fumero compareixen en roda de premsa @ep





Entre el 19 de setembre i el 18 d'octubre, el servei d'atenció telefònica a dones víctimes de violència de gènere del 112 va atendre un total de 63 trucades, un 57,5% més que en el mateix període de l'any passat en què es registrar 40. de el total de trucades rebudes en aquest últim mes, 23 van ser d'emergència, 26 d'urgència i 14 d'informació.





En aquest mateix període, les activacions del 112 al Dispositiu d'Emergències de Dones Agredides (DEMA) de l'illa van augmentar en un 70% respecte a el mateix període del passat any. En concret, hi va haver 27 activacions en 2021 i 16 en 2020. Segons explica el servei, la majoria van ser per a realitzar acompanyaments a dones. Dues dones van haver d'abandonar el lloc en el qual estaven allotjades per protegir-se de la seva maltractador.





En cas d'emergència per violència de gènere, a més de cridar al 112, actiu les 24 hores i els 365 dies de l'any, qualsevol dona que se senti amenaçada o persona del seu entorn, pot demanar auxili a les farmàcies a través del protocol Mascarilla- 19. En cas de necessitar informació o assessorament pot trucar al 016 o consultar el recurs més proper al seu lloc de residència a la Guia Xarxa de Suport sobre serveis d'atenció a dones víctimes de violència de gènere a les Canàries, a la web dalaalarma.com o a l'aplicació mòbil Redvican.





ESFORÇ DE COORDINACIÓ





La consellera va destacar l'esforç de coordinació entre totes les administracions per atendre l'increment de la violència de gènere i va recordar que en el decret llei d'ajudes per a la Palma es va incloure mig milió d'euros per fer front a el problema de la violència de gènere.





Noemín Santana va avançar que amb càrrec als fons del Pacte d'Estat contra la violència de gènere, la Conselleria publicarà una nova ordre per incrementar el crèdit de el fons d'emergència social per a dones víctimes en situació d'extrema vulnerabilitat.





Per la seva banda, la consellera insular de Drets Socials, Neus Hernández, va agrair la bona disposició tant de la Conselleria com de l'ICI durant tot aquest temps i va expressar la seva preocupació per l'increment de les trucades per violència de gènere. "La realitat social que travessem és molt complicada. Famílies senceres s'han hagut de reallotjar i això ha generat una tensió gran", va assegurar.





La directora de l'ICI, Kika Fumero, va detallar algunes de les mesures immediates, com el contracte d'assistència tècnica de treball social per reforçar a l'equip d'atenció a víctimes de violència de gènere de l'illa i el contracte també d'una psicòloga que donarà formació específica i suport a aquest equip.





Pel que fa a la subvenció de mig milió d'euros que en breu farà efectiu el Ministeri d'Igualtat, va explicar que s'ha acordat destinar una gran part a l'obertura de nous recursos alojativos, ja que les places actuals estan completes, i l'altra part es destinarà a reforçar l'assistència psicològica en aquesta situació d'emergència pel volcà.





En l'actualitat, La Palma compta amb un recurs allotjatiu que funciona com casa d'acollida immediata (en aquest recurs poden rebre acollida i manutenció durant 15 dies, fins a 10 dones i 4 menors) i casa d'acollida (la permanència es pot prolongar fins a un any i la capacitat màxima és de 11 dones i 5 menors). La inversió prevista en el conveni signat entre el Cabildo palmero i l'ICI per mantenir la xarxa insular de serveis i centres d'atenció al llarg d'aquest any ascendeix a 660.372,60 euros.





CAP DONA SENSE SOSTRE





La directora de l'ICI ha posat èmfasi que mai cap dona ni cap menor víctimes de violència de gènere es quedarà sense sostre. Així mateix, va agrair al Cabildo "l'ingent i excel·lent treball que han realitzat des del primer moment" i ha afegit que sempre que es produeix una crisi, com ja es va viure amb la pandèmia, hi ha un increment de les alertes per violència de gènere.





Kika Fumero va recordar també que en l'actualitat s'estan prioritzant tots els ajuts d'emergència a víctimes de violència de gènere previstes en l'article 27 que procedeixin de dones de La Palma i va avançar que, en línies generals, hi haurà previsió per seguir en els pressupostos de l' vinent i reforçar la inversió a l'illa en aquesta matèria.





Aquests ajuts, regulades per l'article 27 de la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, van destinades a dones amb ordre d'allunyament vigent, que no tinguen recursos i possibilitats d'accedir a una ocupació. L'objectiu és garantir els seus drets econòmics, així com facilitar la seva integració social i autonomia personal. Consisteix en un pagament únic que, amb caràcter general, és equivalent a sis mesos de subsidi per desocupació. Així i tot, poden augmentar fins a dos anys de subsidi per desocupació, depenent dels casos.