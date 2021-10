Els talibans han decapitat a una jugadora de voleibol de la selecció de l'Afganistan

Els talibans han decapitat a un membre de l'equip nacional de voleibol femení juvenil afganès, ha explicat una entrenadora al Persian Independent. En una entrevista, Suraya Afzali va afirmar que una jugadora anomenada Mahjabin Hakimi va ser assassinada pels talibans a principis d'octubre, però ningú va saber l'espantós assassinat ja que els insurgents havien amenaçat a la seva família perquè no parlés d'això.





Mahjabin va jugar per al Club de Voleibol de Kabul abans de col·lapse de govern d'Ashraf Ghani, i va ser un dels jugadores estrella de club. Fa pocs dies van aparèixer a les xarxes socials imatges del que semblava ser el seu cap tallat i el seu coll ple de sang.





talibans @ep





L'entrenador de l'equip nacional de voleibol femení afganès va dir que només dues de les jugadores de l'equip van poder escapar de país abans que els talibans prenguessin el control total a l'agost. Mahjabin Hakimi va ser una de les moltes altres esportistes desafortunades que van quedar enrere.





Des de la seva presa de possessió, els talibans han intentat identificar i perseguir les dones esportistes, i han estat encara més atents amb les membres de l'equip de voleibol, que van competir en competicions nacionals i estrangeres.





"Totes les jugadores de l'equip de voleibol i la resta de les dones atletes estan en una mala situació, desesperades i amb por", va dir Afzali al Persian Independent. "Totes s'han vist obligats a fugir i viure sota terra".







L'equip nacional de voleibol femení afganès es va establir el 1978 i durant molt de temps ha estat un far d'esperança i empoderament per a les joves de país. No obstant això, la mort de Mahjabin ha alimentat els temors de ser blanc dels talibans. Fins ara, els esforços de les membres de l'equip per obtenir el suport d'organitzacions i països estrangers per sortir de l'Afganistan no han tingut èxit.





La setmana passada, la FIFA i el govern de Qatar van evacuar amb èxit fins a 100 dones futbolistes, inclosos membres de la selecció nacional de futbol i els seus familiars de l'Afganistan.







Amb l'Afganistan controlat pels talibans, s'ha acabat la presència de les dones en les esferes esportiva, política i social. La gran majoria de les nenes afganeses continuen sense poder assistir a l'escola.