Felipe González titlla d'"anticonstitucionalistas" als que no respecten la presumpció d'innocència de Joan Carles I

Felipe González @ep





L'expresident de Govern Felipe González ha assegurat aquest dimecres que vol que Joan Carles I "torni ja, i que es respecti la seva presumpció d'innocència", i ha avisat que els que no la respecten són "anticonstitucionalistas".





L'expresident ho ha dit en un col·loqui amb el ponent de la Constitució Miquel Roca al Círculo Ecuestre de Barcelona.





González ha criticat que no es valori el llegat del rei emèrit, i ha avisat: "Tots tenim una motxilla, sobretot si hem alguna cosa a la vida".





TATXA "INACCEPTABLES" LES DECLARACIONS D'OTEGUI





L'expresident ha titllat aquest dimecres d'"inacceptables" el fet que el coordinador d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, llancés una declaració per les víctimes d'ETA dilluns --en què creu que no va demanar perdó--, i després vinculés la situació dels presos amb els Pressupostos.





Ho ha dit en declaracions als mitjans a la seva arribada al Cercle Eqüestre de Barcelona, on participarà en un col·loqui amb el ponent de la Constitució Miquel Roca.





Preguntat per si creu que es tracta d'una maniobra política d'Otegi, l'expresident ha replicat: "No ho sé. És inacceptable, per descomptat".





Creu que Otegi no va demanar perdó en la seva declaració de dilluns en què ha expressat el seu pesar per les víctimes d'ETA, coincidint amb el desè aniversari de l'anunci de la fi de la violència.