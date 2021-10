Alerten d'una estafa per correu postal per robar les teves dades bancàries suplantant a la Seguretat Social

Seguretat Social @ep





La Seguretat Social ha advertit d'un nou cas de frau per correu postal que suplanta l'Administració per demanar dades bancàries als ciutadans. L'alerta ha estat recollida per Facua -Consumidors en Acció.





Segons ha informat , la carta està encapçalada amb el logotip de la Tresoreria General de la Seguretat Social i demana a les víctimes que enviïn una sèrie de documentació personal a un suposat correu electrònic oficial -que realment pertany als delinqüents- per corregir una errada en la base de dades, a causa d'un "atac informàtic en els sistemes d'Hisenda i Seguretat Social".





Entre les dades que demanen als afectats es troben fotos del DNI per les dues cares i una imatge d'un extracte bancari on la persona sigui titular, segons l'exemple de carta fraudulenta que ha ensenyat la Seguretat Social.





L'Administració ha recordat que sempre es comunica amb els ciutadans a través de canals segurs i que mai reclama dades bancàries per aquestes vies, de manera que cartes com aquesta són intents de frau.