Mas, Homs i Mas-Colell avalen amb els seus pisos part de la fiança reclamada pel Tribunal de Comptes

L'expresident de la Generalitat Artur Mas i els exconsellers Francesc Homs i Andreu Mas-Colell han ofert diversos immobles com a garantia de pagament davant del Tribunal de Comptes, després que la delegada instructora de l'òrgan fiscalitzador rebutgés els avals que van presentar a través de l'Institut Català de Finances (ICF) de la Generalitat.









Fonts jurídiques han confirmat que els tres dirigents independentistes s'han posat en contacte amb el Tribunal de Comptes per respondre davant la fiança de 5,4 milions que se'ls reclama de forma conjunta i solidària amb altres 31 excàrrecs de la Generalitat en concepte de responsabilitat comptable per el presumpte ús irregular de fons per a les 'ambaixades catalanes' i el Diplocat.





Artur Mas, Francesc Homs i Andreu Mas-Colell @ep





L'acció de Mas, Homs i Mas-Colell té lloc després que la delegada instructora desestimés els seus avals i expliqués que "la consolidació mitjançant aval garantit amb fons públics de les conductes doloses o marcades per actes realitzats amb negligència o culpa greu no pot quedar legalment emparat ".





Després de rebutjar els avals, la instructora els va avisar que el termini per aportar la fiança havia vençut "amb excés", de manera que procediria a l'embargament dels béns.





L'òrgan fiscalitzador responsabilitza l'exconseller de Presidència Francesc Homs de 2,9 milions; a l'expresident Artur Mas de 2,8 milions; i l'exconseller d'Economia Andreu Mas-Colell de 2,7 milions, segons consta en l'acta de liquidació. Encara que se'ls reclama a 34 excàrrecs quantitats individuals per conceptes concrets que van aprovar quan estaven en els seus respectius llocs, tots hauran de respondre a l'total de forma solidària fins als 5,4 milions d'euros.





Segons ha publicat El País, Mas ha ofert un immoble a Barcelona valorat en 1,3 milions d'euros. Homs ha presentat un immoble que té a Taradell (Barcelona) taxat en 544.054 euros. I Mas-Colell ha avisat de dos immobles també ubicats a Catalunya per valor de 591.338 euros.





ERC VA AVANÇAR PART DE LES FIANCES I ALTRES EXCONSELLERS JA HAN PAGAT





Segons l'escrit de la instructora, l'exambaixador de el Govern a Àustria Adam Casals Jorba, l'exsecretari d'Economia i Finances Albert Carreras de Odriozola, l'excap de relacions institucionals de la Generalitat Francesca Guardiola Sala i la exinterventora de la Generalitat Mireia Vidal Ortí ja "van afermar correctament la quantitat corresponent ". Per la seva banda, el delegat de la Generalitat davant la Unió Europea Pere Puig Anglada i Lluís Bertran i Saura "van procedir a el reintegrament de la quantitat requerida".





La setmana passada, ERC va avançar "la part corresponent a les despeses imputables" --uns 2,2 milions-- a totes les persones encausades pel Tribunal de Comptes i que van estar al Govern entre 2016 i 2017, quan es va impulsar l'1 -O i ERC liderava l'acció exterior de la Generalitat, pel que han pagat la fiança de tots els excàrrecs d'aquests anys siguin o no del seu partit.





Aquest mateix dimecres s'ha donat a conèixer que l'expresident català Carles Puigdemont, que també forma part del procediment i a qui també se li reclama la caució, ha presentat un escrit davant la Sala de Justícia del Tribunal de Comptes per recórrer la decisió de la delegada de desestimar els avals recolzats per l'ICF.