VÍDEO: Les colades de lava arrasen el barri de La Laguna, a La Palma

Les colades que des del dia d'ahir circulaven cap al centre de La Laguna finalment no s'han desviat de la seva trajectòria i ja han arribat al barri, segons ha informat el director tècnic del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, que ha explicat que aquestes dues colades tenen "bastant aportació de calor" i enmig d'elles hi hauria un apèndix "molt més potent" en calories.









El director tècnic del Pevolca ha indicat en roda de premsa que aquest apèndix ha avançat "ràpidament" al llarg del matí i fa tot just quinze minuts ha arribat a la benzinera de barri. L'anomenada 'colada 10', que fa una setmana va travessar el camp de futbol, es dirigeix cap al col·legi de La Lacuna. No obstant això, Miguel Ángel Morcuende va precisar que el seu avanç és molt més lent que ahir, ja que està arrossegant molt material sòlid.





Cràter de la Palma @ep





Miguel Ángel Morcuende ha volgut deixar clar que és "bastant complicat" poder aventurar exactament per on va a discórrer aquest grup de colades, i admet que el millor que podria passar és que es dirigissin topogràficament cap a la primera tàlveg que discorre pel sud de la muntanya de La g, evitant així que segueixin avançant cap al nord, que ara mateix seria un escenari "poc desitjable".





Morcuende ha incidit que això se sabrà en les properes hores, si és que a la fi les colades no s'aturen, ja que estan guanyant en viscositat i se'n van "autofrenat". Segons el director del Pevolca, això faria que guanyessin en altura i es vessessin a nord, el que seria una cosa negativa perquè el que fan és interseca altres conques i crear nous escenaris de transport de la càrrega.





La colada més propera a la mar i que discorre a sud de la Muntanya de La Laguna, continua avançant i està a uns 130 metres de la línia de costa i a uns 80 metres del tall de l'escaló, però no es preveu una arribada imminent a la mar, doncs pràcticament no s'ha mogut en les últimes 48 hores. En aquest sentit, tal com ja s'ha indicat des del Pevolca, quant arribi a aquesta zona, es procedirà al confinament dels nuclis de Sant Borondón, La Comtessa, Marina Alta, Marina Baixa i el casc de Tazacorte, en previsió de l'emissió de gasos que produeixi el contacte de la lava amb el mar.









SUPERFÍCIE AFECTADA





Pel que fa a la superfície afectada pel procés eruptiu, Morcuende va dir que ascendeix a 807,85 hectàrees, 27,96 més que ahir, i l'amplada màxima entre els punts extrems de les colades es manté en 2.900 metres, aproximadament, tot i que dins de aquesta extensió hi ha zones que no han estat danyades.





El total de persones albergades ascendeix a 369, de les quals 337 es troben a l'Hotel Princess de Fuencaliente i 32 en un altre centre hoteler dels Plans d'Aridane, totes elles ateses per Creu Roja en coordinació amb els serveis socials municipals.





En relació a les construccions afectades, el Cadastre xifra en 1.122 les edificacions destruïdes, de les quals 902 són d'ús residencial, 115 d'ús agrícola, 56 d'ús industrial, 25 d'oci i hostaleria, 10 de ús públic i 13 d'altres usos .





El director del Pevolca va informar també que la superfície de cultius danyada arriba a hores d'ara les 245,88 hectàrees, 11,62 més que l'últim dia. D'elles, 139,59 hectàrees corresponen a cultius de plataners (+6,17), 52,93 a vinyes (+0,66) i 19,49 a aguacateros (+2,42).





Respecte a la qualitat de l'aire, en el dia d'avui ha millorat pel fet que la advecció sahariana ha començat a decaure, per la qual cosa s'han aixecat les recomanacions d'autoprotecció per a la població del Pas.





INFORME DEL COMITÈ CIENTÍFIC





L'erupció fisural continua mostrant mecanisme estrombolià i l'Índex de Explosivitat Volcànica (VEI per les sigles en anglès) es manté fins ara és 2.





Segueixen actius els centres d'emissió del cràter i entre el centre que es va reactivar el passat dia 16 i el con principal es va obrir la passada tarda un nou centre d'emissió amb activitat inicial freatomagmàtica i posteriorment estromboliana. No es descarta l'aparició de nous centres d'emissió a l'entorn del con principal, així com altres observables superficials (emissions visibles de gas) dins la zona d'exclusió. La morfologia del con canvia de manera reiterada pels successius processos de creixement i reconfiguració.





Respecte a la informació proporcionada de l'entorn marí, l'emplaçament de la colada de lava ha arribat al menys els 120 metres de profunditat i probablement continua més enllà, si bé fragments de roca procedents d'aquestes colades s'han localitzat a uns 360 metres de profunditat. S'han detectat gruixos importants de 10 metres fins als 250 metres de profunditat i màxims de fins a 30 metres. Els materials procedents de delta de lava han ocupat una extensió mínima de 11 hectàrees.





En relació a l'afecció al medi marí, s'ha constatat una disminució de fins a un 48% de la fluorescència en els primers 150 metres de profunditat de la columna d'aigua i en tot l'entorn de delta làvic submarí, des dels 40 fins als 120 metres de profunditat, no es detecta presència de vida bentònica ni pelàgica alguna, al menys de manera visual. En tota l'àrea analitzada fins al moment i fins a les cotes de 400 metres hi ha un important dipòsit de cendres que pertorben en diferent grau l'ecosistema marí.





L'alçada de columna de cendres i gasos mesura avui, així com la seva dispersió, arriba als 3.500 metres. Pel que fa a les condicions meteorològiques, es preveu que en les pròximes 48 hores predomini el vent de nord-est a baixa i mitja troposfera. Aquesta configuració dispersarà la columna de cendres i diòxid de sofre cap al sud-oest. Per tant, serà un escenari favorable per a l'operativitat de l'Aeroport del Palmell i de la resta de les illes. No es descarta l'arribada de cendres cap del Ferro perquè la zona més afectada per la deposició de cendres des del focus eruptiu és cap al sud-oest.





La calitja ha anat remetent durant les últimes hores i s'espera que la inversió tèrmica segueixi ascendint a cota, arribat a l'altitud normal per aquesta època de l'any a partir del dia 22. L'augment de l'altura de la inversió, així com la intensificació de l' vent, afavoreix la dispersió dels contaminants. També hi haurà probabilitat de pluja feble al nord i est de la Palma divendres.





La sismicitat continua localitzant, principalment, propera a la sismicitat dels primers dies, a profunditats entre 10 i 15 km. Es registren també terratrèmols situats a profunditats superiors a 20 km. La magnitud màxima observada de tota la sèrie des del 11 de setembre es va arribar ahir a la tarda amb una magnitud de 4.8 mbLg d'un esdeveniment a 39 km de profunditat, amb intensitat V EMS. L'elevada sismicitat enregistrada a profunditats intermèdies i profundes s'emmarquen en el mateix procés eruptiu actual. No es registra sismicitat superficial significativa.





La deformació mostra un patró d'estabilitat a l'entorn de centre eruptiu i una lleugera deflació regional d'origen profund detectada a les estacions més allunyades de centre eruptiu.





Durant el dia d'ahir, l'emissió de diòxid de sofre (SO2) associat al plomall volcànic (emanacions visibles de gasos volcànics) continua registrant valors alts i acords al procés eruptiu, assolint valors de 7.513 tones diàries (valor subestimat). Així mateix, l'emissió difusa de diòxid de carboni (CO2), associada als 220 km2 de la dorsal volcànica de Cim Vell (emanacions no visibles de gasos volcànics), reflecteix una tendència descendent des del dia 12 fins ahir i ha estat estimada en 703 tones diàries.