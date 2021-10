Iñaki Gabilondo, Aitana, 'Eso que tú me das' i 'Crims' s'emporten un premi Ondas 2021

@EP





Els Premis Ondas 2021 han reconegut a periodista Iñaki Gabilondo amb un Ondas especial, i també han rebut un Ondas al programa 'Crims' (Catalunya Ràdio) dirigit per Carles Porta; el documental 'Eso que tú me das' de Jordi Évole al costat de Pau Donés (Atresmedia); els cantants Aitana i Pablo López (ex aequo), els actors Vicky Luengo i Álvaro Morte, i la periodista Àngels Afuera per la seva trajectòria.





Ho ha anunciat aquest dimecres des dels estudis de Ràdio Barcelona - Cadena Ser el secretari general dels premis Ondas, Jaume Serra, en una edició que supera un any més el rècord de participació: 550 candidatures de 17 països.





També es guardona el programa 'Què t'hi jugues' (Ser), els serveis informatius de Ser a Canàries per la cobertura de l'erupció volcànica, l'actriu Vicky Luengo per 'Antidisturbios' (Movistar +) i el presentador Roberto Leal de 'Pasapalabra '(Atresmedia).





A més, atorguen un Ondas al Concurs Nacional de Podcast Escolar promogut per Eloquenze (RNE) com a millor idea radiofònica, a 'El Pirata i la seva banda' (Rock FM) amb un esment especial del jurat a millor programa de ràdio i, 'ex aequo', a 'Deforme Setmanal Ideal Total '(Ràdio Primavera Sound) i' Estirando el chicle'(Podium Podcast) com a millors programes d'emissió digital.





En televisió, els Ondas han premiat el contingut de Playz (RTVE) com a millor programa d'entreteniment, a millor presentador a Roberto Leal (Atresmedia) ia millor programa d'actualitat o cobertura especial al campionat de futbol Euro2020 (Mediaset).





'ANTIDISTURBIOS': 2 PREMIS



Com a millor sèrie de comèdia, l'Ondas ha reconegut 'ex aequo' a 'Maricón Perdido' (TNT) i 'Vamos Juan' (HBO), mentre que el premi a la millor sèrie de drama ha recaigut en 'Antiavalots' (Movistar +) , sèrie que també s'ha endut el guardó per a la millor intèrpret femenina en ficció per a l'actriu Vicky Luengo, i Álvaro Morte, per la seva interpretació del professor a 'La Casa de Papel' (Netflix) en la categoria masculina.





El premi a la millor emissió per cadenes no nacionals ha estat per a la cobertura relacionada amb l'erupció del volcà a La Palma (Televisió Canari a), i el millor documental per 'Eso que tú me das' (Atresmedia).





MÚSICA I PUBLICITAT



En la categoria de música, els Ondas han premiat la trajectòria de Mikel Erentxun, i han reconegut com a fenomen de l'any 'ex aequo' a Aitana i Pablo López.





Els Premis Ones Nacional de publicitat han reconegut 'ex aequo' 'Subidón de verano' de l'agència Sra. Rushmore per l'Once i 'El viaje que no voy a hacer ' de Shackleton per a Renfe com a millor campanya de ràdio, i Contrapunt BBDO com millor agència de ràdio.





APARTAT INTERNACIONAL



Finalment, en l'apartat internacional, els Ondas han premiat a 'La Foresta dei Violini', de Faïdos Sonore de França i Radiotelevisione svizzera vaig lingua italiana SRG SSR de Suïssa, com a millor programa de ràdio.





En televisió, ha guanyat 'Nongin setembre Cheongin Hana' (Korean Broadcasting System), amb menció especial del jurat a 'Asesinato del presidente de Haití', de Caracol Televisión.