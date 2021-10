El Govern posa "fil a l'agulla" per tractar els desnonaments a persones vulnerables

@EP





El Govern ha demanat reunir-se amb el president de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, després que aquest hagi decidit seguir aplicant el protocol de desnonaments a persones vulnerables que es va aprovar el 2013, i ajornar la seva modificació fins que acabin les mesures extraordinàries aprovades arran de la pandèmia i que contemplen que els jutges puguin suspendre desnonaments a persones vulnerables.







La Conselleria de Justícia ha explicat en un comunicat aquest dimecres que, en la reunió que ha demanat, el Govern vol "seguir parlant de manera constructiva de com abordar aquesta problemàtica", i ha considerat que el protocol no és la solució única, en les seves paraules, però que pot ajudar a detectar casos de precarietat econòmica i de vulnerabilitat quan s'iniciï un procediment per impagament, i no quan el cas ja està judicialitzat.





En el mateix comunicat, ha assegurat que "i el Govern té una proposta consensuada dins de la comissió interdepartamental" dedicada al dret a l'habitatge, que conformes les conselleries de Presidència, Justícia, Interior i Drets Socials.





Justícia ha explicat que aquesta proposta de la Generalitat ja s'ha traslladat al TSJC "i ha de traslladar-se també als operadors jurídics i al món local", i ha remarcat que la Generalitat vol que el nou protocol reuneixi el màxim consens.

També ha subratllat que el Govern té "la voluntat de seguir treballant de manera constructiva per a aquest objectiu: estar a la banda de les famílies més vulnerables".





PROTOCOL EN PAUSA PER MESURES COVID



En aturar la redacció del nou protocol, el TSJC ha assenyalat que la normativa sobre desnonaments està "en constant reforma i evolució" per les mesures provisionals que s'han adoptat per la pandèmia, pel que considera prudent, en paraules d'acord signat per Barrientos, no continuar amb la redacció d'un nou protocol per ara.





Mentrestant, es continua aplicant el protocol que el 2013 van signar el TSJC, la Conselleria de Justícia, les quatre Diputacions catalanes, el Consell de l'Advocacia de Catalunya (Cicac), el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya, i el TSJC considera que no és aconsellable actualitzar-enmig d'una regulació provisional arran de la pandèmia.