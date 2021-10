Argimon anuncia que partir del 25 d'octubre s'administrarà la tercera dosi i la vacuna de la grip simultàniament a persones majors de 70 anys

@EP





Salut administrarà de forma simultània la vacuna de la grip i la tercera dosi contra la covid a persones majors de 70 anys. Ho ha dit aquest dimecres el seu conseller, Josep Maria Argimon, que ha anunciat que la campanya començarà a la majoria de centres a partir del pròxim dilluns 25 d'octubre, tot i que en certs equipaments concrets ho farà dos dies després, a partir del dimecres 27.





Argimon ha defensat que hi ha estudis n'avalen la possibilitat de fer-ho, però també ha alertat que requerirà una gestió que serà "complexa". Pel que fa a la situació epidemiològica, el conseller ha apuntat que el repunt en el risc de rebrot i la velocitat de reproducció era "previsible" i que seguir gestionant la pandèmia dia a dia.





Preguntat per la implementació del certificat covid més enllà del sector de l'oci nocturn, Argimon no ha volgut entrar en detalls i ha assenyalat que com a menys llocs s'hagi de fer, "millor". En aquest sentit, no ha volgut posar una xifra, i s'ha limitat a dir que no dependrà tant dels indicadors, com de l'impacte de la covid-19 en tot el sistema sanitari.