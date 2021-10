L'AP-7 no tindrà més carrils per ampliar la seva capacitat

@EP





El secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Sergio Vázquez, ha assegurat que el Govern de l'Estat no és "molt favorable" a ampliar la capacitat de l'AP-7 -afegint-li més carrils davant l'augment del seu trànsit a un 60% des de la retirada dels peatges a Catalunya.







En declaracions davant els mitjans després de clausurar la XX Jornada Gresol 'Impulsant l'economia' celebrada al Port de Tarragona, Vázquez ha assegurat que el Govern ha d'estudiar les diferents possibilitats per afrontar l'augment de trànsit, però ha avançat que augmentar la seva capacitat seria la solució per a un any, i després es tornaria "a col·lapsar".





Ha defensat que "les alternatives de transport són les més importants" i que el servei de ferrocarril ha de millorar, tot i que ara adverteix certa por de la societat a utilitzar-lo, cosa que ha atribuït a les conseqüències de la pandèmia de coronavirus.





Tot i així, l'aposta del Govern és "un transvasament modal de la carretera al Ferrocarril", perquè la xarxa viària té un nivell de col·lapse important en diferents punts de país, ha dit.





INTERMODAL DE TARRAGONA



Ha assegurat que el Govern sotmetrà a diàleg amb la Generalitat i les altres administracions afectades la seva proposta per a la creació de l'estació intermodal de Tarragona.





La decisió de descartar el projecte anterior està, en paraules del secretari, pràcticament presa, perquè la nova proposta té "un efecte de funcionalitat ferroviària més positiu" i optimitza la intermodalitat en el seu conjunt.





Creu que "la Generalitat l'assumeix de bon grat", però ha advocat per un diàleg transparent i clar per a consensuar-la, tot i que ha assegurat que no vol esperar massa per tirar endavant el projecte.