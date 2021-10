El Regne Unit alerta d'una mutació més contagiosa de la variant Delta de la covid

@EP





El Regne Unit vigila l'aparició d'una mutació de la variant Delta de la covid-19. Les autoritats britàniques han detectat una variació de la Delta que representaria entorn del 6% dels casos de covid-19.





Catalogada com a AY.42, podria ser més contagiosa, però els experts del país veuen improbable que escapi de la protecció de les vacunes o que generi un repunt fort de contagis. Així, encara no és considerada com una variant preocupant.