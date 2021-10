Després del ciberatac de la UAB, la Generalitat vol reforçar la ciberseguretat a les universitats catalanes

UAB /@EP





El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró i la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, han anunciat aquest dimecres "la voluntat del Govern de reforçar la ciberseguretat en l'àmbit de les universitats catalanes" per tal d'evitar futurs atacs com el de la UAB.





Per Jordi Puigneró ja no és només garantir la seguretat de la informació sinó que el cibercrim i la ciberdelinqüència "poden posar en escac serveis públics importants com la salut o el dret a l'educació. En aquest sentit, inclourem les universitats dins el perímetre de seguretat de l'Agència de Ciberseguretat".





Per la seva banda, la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha afirmat que "la ciberseguretat és un camp de recerca i d'expertesa prioritari i un dels àmbits estratègics en recerca de Catalunya". En aquest sentit, Geis ha afegit que "quan parlem d'enfortir les infraestructures científiques del país, també incloem els serveis informàtics i digitals dels centres de recerca i de les universitats".





Així, l'Agència de Ciberseguretat oferirà un programa per reforçar la seguretat dels sistemes TIC de les universitats catalanes que vulguin acollir-s'hi.





POSADA EN MARXA DE LA 'CYBERACADEMY'





El vicepresident Puigneró també ha anunciat la creació d'una Cyberacademy, una plataforma e-learning per generar talent en l'àmbit de la ciberseguretat i promoure una major oferta formativa adaptada a les necessitats del mercat, orientada a potenciar formació universitària així com formació específica en l'àmbit de la Formació Professional.





També es preveu l'impuls d'altres programes acadèmics amb la finalitat de potenciar programes de re-skilling (programes per reorientar professionals d'altres àmbits cap a la ciberseguretat).