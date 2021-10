Detecten "conducta homosexual d'alt risc" a una pacient en un CAP de Vic

@EP





El Síndic de Greuges ha anunciat aquest dimecres que investiga d'ofici que se li diagnostiqués una "conducta homosexual d'alt risc" a una pacient al CAP Vic Nord.





En un comunicat, el defensor del poble català ha explicat que ha tingut coneixement a través dels mitjans de la denúncia d'aquesta dona, segons la qual en una visita ginecològica rutinària, amb una anàlisi de sang, se li va plantejar aquest diagnòstic i ha posat una denúncia administrativa.





Concretament, el Síndic s'ha dirigit a l'Institut Català de la Salut (ICS) per demanar informació sobre els fets, les "mesures que s'han adoptat per esmenar els paràmetres de l'aplicació mèdica que es podrien estar utilitzant actualment i les propostes de millora per evitar que es tornin a reproduir fets com els descrits, i també les accions que s'han dut a terme tant en referència a la víctima com amb el personal del CAP ".





Segons la institució, "sembla" que l' ICS ha començat l'estudi de l'aplicació mèdica i del sistema de codificació de procediments, a més d'haver-se posat en contacte amb la usuària per demanar-li disculpes.





El Síndic també ha inquirit a la Secretaria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat com ha actuat davant la denúncia presentada per la víctima.