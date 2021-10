Així és el cotxe elèctric de Silence que possiblement es fabricarà a la planta de Nissan de Montcada

@EP





Silence ha presentat aquest dimecres el seu primer cotxe elèctric biplaça, el Silence S04, en la inauguració de la seva nova seu central a Barcelona i ha assegurat que espera fabricar a la planta de Nissan de Montcada i Reixac i invertir 30 milions d'euros en la seva producció.





Ho ha assenyalat així el CEO de l'empresa, Carlos Sotelo, en un acte en què han participat el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent; el secretari general d'Indústria i de la Pime de Govern, Raúl Blanco, i la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz.





"Som finalistes en la taula de reindustrialització de Nissan i s'està treballant perquè hi hagi un acord que recuperi els treballadors. La idea és posar aquest vehicle de quatre rodes dins d'aquestes installacions", ha assenyalat Sotelo.





INTERCANVIADOR DE BATERIES







El fabricant de motocicletes també ha presentat el seu nou intercanviador de bateries, que funcionarà amb un servei per subscripció. "Les bateries suposen aproximadament el 30% -40% del cost dels vehicles elèctrics", ha destacat Sotelo, de manera que reduirà el preu de cost de compra.





Ha dit que preveuen installar tres intercanviadors a Barcelona i quatre a Madrid i que, encara que no està tancat el preu de la subscripció, podria situar-se "sobre els 15 euros".





COSTARÀ UNS 7.500 EUROS



El vehicle, tot i que no té un preu tancat ni tampoc una data de llançament concretada, es coneix que -la versió sense bateries- costarà uns 7.500 euros, i la versió completa amb sistemes de seguretat, aire condicionat i bateries podría arribar fins als 12.000 euro s, mentre que es llançarà de cara a l'any 2022.





El model sortirà al mercat amb dues versions: un quadricicle lleuger L6, que podrà arribar als 40 quilòmetres per hora i per al qual només serà necessari el carnet de ciclomotor; i el quadricicle pesat L7, que podrà arribar fins als 45 quilòmetres per hora i per al qual sí que serà necessari el carnet de cotxe.





A més, en tots els casos es podrà trobar la versió de ciutat, la sport i l'eco; i també es diferenciaran entre la destinada a l' 'sharing' i la dirigida a particulars. L'empresa, que actualment fabrica a la seva planta de Sant Boi de Llobregat, espera que hi hagi des de 160 fins a 400 treballadors centrats en la producció del vehicle, segons la demanda.





NOU MERCAT



"És un mercat totalment nou i volem fer un impuls per a un cotxe europeu de qualitat i amb les mateixes bateries de les motocicletes", ha destacat el CEO de l'empresa. La producció s'iniciarà abans de l'estiu i la companyia no preveu produir més de 1.000 exemplars el primer any, "que serviran per testar el mercat"; en 5 anys, s'espera que la producció sigui de 30.000 unitats anuals.





Les mesures són d' 1,3 metres d'ample i de 2,3 de llarg, de manera que, en una plaça de cotxe normal d'aparcament, poden aparcar dos cotxes del model S04.





"Sense soroll, sense contaminar i amb una empremta molt petita en el medi ambient, permet sintetitzar el millor d'una moto i el millor d'un vehicle de quatre rodes", ha dit el president.

NOU INTERCANVIADOR DE BATERIES



Torrent ha indicat que la mobilitat sostenible suposa un ventall d'oportunitats des d'un punt de vista econòmic, tecnològic i social, i ha afegit que Silence és un "referent amb vocació d'obrir-se al món per un bé particular i collectiu". Per la seva banda, Blanco ha traslladat tot el suport de Govern al projecte, que segons ell "visualitzarà la ciutat de Barcelona" en el terme de mobilitat sostenible.





A la presentació també han assistit el secretari general de la Conselleria d'Empresa i Treball, Oriol Sagrera i Saula; el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos i Maduell, i el director general d'Innovació i Emprenedoria; Lluís Juncà i Pujol.