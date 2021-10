La UEFA rebutja el Mundial biennal que proposa Infantino

Aleksandr Ceferin, president de la UEFA, ha estat contundent davant la proposta de Gianni Infantino de disputar un Mundial biennal.





"Resumint: no jugarem un Mundial cada dos anys, però amb gust jugarem un Mundial cada quatre anys", li va dir Ceferin al president de la FIFA al final d'una reunió virtual d'una hora i mitja de durada a la qual va tenir accés Around the Rings.







El Mundial es disputa cada quatre anys des de 1930 i l'opció que va proposar Infantino de jugar-lo cada dos ha provocat un fort rebuig i multitud de crítiques. Alemanya, Espanya, Portugal o Itàlia van ser alguns dels països que es van negar a disputar aquesta competició tan seguit.





La Confederació Sud-americana de Futbol tampoc està a favor de la proposta, però els vots en contra dels ja citats o la negativa dels països nòrdics no serien suficients per posar fi a aquest intent de projecte si altres confederacions votessin a favor.





"Gràcies pels comentaris i les crítiques, perquè és així com progressem", va dir Infantino. "El meu paper com a president de la FIFA és facilitar el diàleg i la participació, no sóc el que decideix, els que decideixen són vostès", assenyalava. "Volem un consens i un acord amb tots els involucrats. S'imaginen el difícil que és per al president de la FIFA aquest tema. L'important és que assolim una conclusió comuna per a aquest llavors, el 20 de desembre", ha conclòs.





"Què passa si no arribem a un acord? Perquè com a membre de consell tinc també la sensació que l'alternativa és 'o s'arriba a un acord o votem', va respondre Ceferin. "La proposta que se'ns va fer el 30 de setembre va directe contra les federacions, els clubs i les lligues europees. Per a mi és més un projecte polític que futbolístic", va continuar.





"Canibalitzarà el futbol femení. Si em preguntes, el procés de consulta no va ser un procés de consulta. No ho és si el 20 de desembre es transforma en una data en què cal votar. Et demanaria seriosament a tu i a la FIFA, no pressionar per un vot, perquè això pot tenir conseqüències terribles per al futbol", va dir el president de la UEFA.





"Estem cansats que es presenti a les federacions i els clubs europeus com rics i arrogants que no es preocupen pel desenvolupament del futbol. Nosaltres ajudem molt, i estem preparats per ajudar més. El nostre calendari és diferent al d'altres confederacions que gairebé no tenen una Lliga pròpia", va seguir.





Finalment, va dir: "No crec que sigui bo votar. Els clubs i les Lligues no tenen dret a votar, i això va en detriment d'ells. Entenc que vols desenvolupar el futbol i fer a la FIFA més forta, però en la meva modesta opinió, compartida per 55 federacions, no faràs el futbol millor ni a la FIFA més forta amb això. Resumint: no jugarem un Mundial cada dos anys, però amb gust jugarem un Mundial cada quatre anys. La Copa del Món és una gran competició i la respectem. Siusplau, no pressionem per un vot populista, perquè això significarà que el futbol no serà millor, sinó molt pitjor en el futur".