El discurs ecologista de Colau perd força amb els seus propis actes

Ada Colau realitza repetidament discursos ecologistes. Sense anar més lluny, en una entrevista realitzada recentment per Catalunya Ràdio, l'alcaldessa de Barcelona va defensar la idea de realitzar viatges més sostenibles en els quals, sempre que fos possible, es substituís l'avió pel tren. És més, va assegurar que ells mateixos tenen aquesta política.





"Hi ha vols de menys de mil quilòmetres que es poden substituir per tren de manera eficaç i eficient, sobretot amb alta velocitat. Nosaltres el que ja apliquem com a Ajuntament, ja fa anys, és que els trajectes que són de menys de mil quilòmetres, llevat que hi hagi una situació d'emergència que ho justifiqui, els fem sempre en tren i no els fem en avió".







No obstant això, els seus actes desacrediten les seves paraules. I és que si se li fa una ullada al portal de transparència de l'Ajuntament de Barcelona, es pot veure que Colau ha realitzat entre 2015 i 2020 un total de 26 vols per recórrer una distància inferior a 1.000 quilòmetres sense que el motiu del viatge fos una urgència. És a dir, 26 vols que, segons les seves pròpies paraules, haurien d'haver estat trajectes amb tren.





Així, durant el seu mandat, l'alcaldessa de Barcelona ha fet un 25% dels seus viatges curts en avió, tot i que la intenció fos assistir a actes programats i que pogués haver-hi anat amb tren. A més, ha fet ús en repetides ocasions del Pont Aeri que uneix Barcelona i Madrid, tot i que ha defensat diverses vegades la seva eliminació.





Això, unit a iniciatives com la de la taxa que penalitzava el reciclatge domèstic o la creació de Barcelona Energia, que oferia com a energia renovable una energia generada en una incineradora de residus, desacrediten el discurs ecologista de Colau.