Ansu Fati renova amb el FC Barcelona fins 2027

El nou deu del Barça, Ansu Fati, ha arribat a un acord amb el club per renovar el seu contracte fins al 30 de juny de 2027. La seva clàusula de rescissió quedarà fixada en 1.000 milions d'euros i la formalització del contracte se celebrarà aquest dijous a partir de les 12:00h.





Així, Ansu Fati, el jove davanter de 18 anys, quedarà lligat al club el que resta de temporada i cinc anys més. Va arribar a la Masia el 2012 i, després de passar per les categories inferiors de Barça, ha arribat al primer equip i s'ha convertit en una de les promeses del futbol.





Per aquesta raó, el club presidit per Laporta ha volgut signar la seva continuïtat. Serà a les 12:00h del migdia d'aquest dijous 21 d'octubre quan es realitzi la sessió fotogràfica i, just després, la roda de premsa a l'auditori 1899.