A quines línies d’autobusos afectarà la Cursa de Bombers 2021?

Amb motiu de la celebració de la 22a edició de la Vueling Cursa de Bombers de Barcelona 2021, que tindrà lloc aquest diumenge, 24 d’octubre, diverses línies d’autobús podrien veure alterat o limitat el seu recorregut. Per aquesta raó, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana l’ús del metro en aquells desplaçaments a prop dels llocs per on transcorrerà la competició.





La cursa sortirà a les 9 del matí i afectarà el trànsit de superfície per tot el seu recorregut entre les 6 i les 15 hores, aproximadament. La prova sortirà de l’avinguda Marquès de l’Argentera i seguirà pel passeig Colom, avinguda Parallel, carrers Floridablanca, Urgell, Gran Via, Marina, Ausiàs Marc, pg. Sant Joan, ronda Sant Pere i Via Laietana, fins a arribar de nou al punt de sortida, on finalitzarà el circuit. TMB adoptarà les mesures necessàries per desviar els vehicles en funció dels llocs per on vagi passant la cursa.









En total, els desviaments afectaran 31 línies de bus que fan part del seu itinerari per la zona afectada. Són les següents: D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 120, 121, 141 i les rutes vermella i blava del Barcelona Bus Turístic.